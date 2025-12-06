代班小S主持被嫌吵！薔薔首出面怒飆粗口「X你娘」：來賓太無聊了

記者蔡維歆／台北報導

薔薔今出席「第二屆臺北萌寵時裝週」活動。（圖／第二屆萌寵時裝週提供）

薔薔今日出席「第二屆臺北萌寵時裝週」，她以性感豹紋訂製服亮相，近期剛加入跟吳姍儒、派翠克一起主持薔薔分享心得，她說當來賓大不相同，坦言現在還在累積經驗，慢慢揣摩和習慣，更自爆自己之前當來賓容易放空，現在當主持人魂飄走的話會很明顯，不過真性情的她也直呼：「Ｘ你娘真的太無聊！」

薔薔展現性感身材。（圖／第二屆萌寵時裝週提供）

薔薔今穿著品牌JUST IN XX為她量身打造的豹紋訂製服，帶著狗狗性感亮相，不過陪薔薔一起走秀的，並不是她自己的愛犬「栗子」，她說栗子已經15歲了，後膝蓋比較不好。而她代班主持《小姐不熙娣》1個多月，坦言對於從來賓轉換成主持人身分還有些不適應，「主持要一直全神貫注，我有時還會放空，然後被說放空很明顯，我心想『X你娘！來賓真的太無聊！』但也是給自己的挑戰啦，我就盡量跟大家看同一個方向。」

那會看網友評論？薔薔表示，其實不太看留言，不過前陣子滑小紅書有被批評「太吵」，心態非常開放，她認為「留言的話千百種，也不能因為留言改變妳自己，想幹嘛就幹嘛，想跟誰聊天就聊天，說我吵，那叫他自己來主持！」同時強調自己錄影完還是會向B2虛心求教、聽取建議，仍在努力當中。

