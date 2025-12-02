代班郵差「17張繳費單丟空地」 琉球郵局：誤以為同地址 非故意

南部中心／謝耀德、劉尹淳 屏東報導

屏東小琉球，有民眾拍下影片，說家裡的信件，多達17張繳費單，全被郵差莫名丟在隔壁空地，讓他氣得上網PO文，引來網友附和，說這種事在琉球不是常發生嗎？不過，琉球郵局出面澄清，當天送信的是代班郵差，誤以為整捆信件都是同一個空地的投遞地址，才會把隔壁戶信件，也丟在空地，並非故意的。

事件發生後，郵局出面澄清，因為當天是代班郵差，以為一整捆信件，都是同一個投遞地址，才會發生信件送錯的烏龍。（圖／民視新聞）民眾走到住家外，看到空地17張繳費單，原本應該要寄到家裡的，卻被莫名丟在一旁空地，讓他氣得上網PO文。當事住戶表示，那裡面有夾一張帳單，信用卡的帳單，如果丟在那邊，我都收不到也沒去撿，我帳單就過期了，就要多繳3百塊的逾期費了。

小琉球當地，大多住戶沒有設置信箱的習慣，會把信件塞門縫，送信靠隱形默契。（圖／民視新聞）地點就在屏東小琉球的厚石一帶，PO文一出，立刻引來有類似經驗的網友回覆，說這種事在琉球不是常發生嗎，還有網友說，住在東港，偶爾會回琉球，也是滿地的郵件。但琉球郵局出面澄清，信件前一晚已整理成一綑，當天是代班郵差，以為一整捆信件，都是同一個投遞地址，才會發生信件送錯的烏龍。琉球郵局王經理表示，最上面那一件信的地址是這個廢棄屋的地址，郵差就誤以為這一整疊信，全部都是這個廢棄屋的，就是因為他是代班的，他不知道下面有其他的信是另外一間的。

信件被丟在空地，不少人都覺得離譜，但這樣的情節，讓人聯想到國片海角七號，裡頭的角色，郵差阿嘉就把一堆送不完的信，藏在家裡被茂伯抓包，沒想到現實生活，有代班郵差因為錯看住址，被誤以為信件亂丟。看看小琉球當地，大多住戶沒有設置信箱的習慣，會把信件塞門縫，送信靠隱形默契。在地居民表示，我們都沒有在設立信箱的，因為沒必要啊、我們是有店面在這邊，可以直接收信，如果沒人在家，郵差也會幫我們放在桌上。代班郵差送信近7年，原本負責該區域的郵差請假，才由他代打上陣，這回發生送信烏龍，事後郵局也向當事民眾致歉，全是誤會一場。

