代理人問題：對國民黨鄭麗文主席的疑慮與轉機
劉奕宏 / 前國民黨青年團總團長、大九學堂二期學員
曾經令國民黨內建制派產生諸多疑慮的鄭麗文，即將於本周上任國民黨主席。鄭麗文的背景固然有許多複雜的面向，不過相較對其本人的資歷與過往發言的批評，黨內更大的質疑或許是特定在選舉期間所支持鄭麗文的勢力，特別是CK楊、張顯耀、邱毅、以及特定媒體等兩岸利益集團的色彩疑慮。部分人士擔心鄭麗文的上臺會導致國民黨中央為極端勢力所把持，從而讓過去數年所打下的中道理性路線毀於一旦。
在這裡筆者要持稍微不同的看法。事實上只要新任主席有意識到臺灣社會主流民意的走向，能夠保有一定的自主性，並且彎下腰去團結藍營縣市首長與民意代表，那「代理人問題」就會回到這些處心積慮捧他的兩岸利益集團手上。代理人疑慮雖然是鄭的危機，但運用得當的話也可以是國民黨團結的轉機。
簡單而論，「代理人問題」(principal-agent problem)指的是當委託人指派一位代理人時，代理人的自身利益與委託人的利益不一定一致的情形。在委託人無法撤換代理人的情況下，代理人有可能做出有利於自己、但不利於委託人的行為，也有可能拒絕委託人要求、但不利於自己的行為。
是的，我們確實應可以擔心力挺鄭麗文的這些兩岸媒體與利益集團。但鄭麗文對他們來說到底是利益一致的自己人，還是出於立場相近下站隊的投機選擇？
筆者認為，對這些利益集團（姑且稱「兩岸集團」）來說，選擇鄭的初始考量應該是勝選機率與邀功籌碼，而非是自己人的忠誠考量。代理人存在的目的在於服務兩岸集團的利益，而兩岸集團並不在乎國民黨選舉的成敗、也不在乎臺灣民意的觀感，他們只在乎的是如何透過一次次的忠誠表演及喜好迎合，來攫取源源不斷的流量與經濟紅利。
這顯然與主席選舉後期支持鄭麗文的地方派系利益不一致，更與國民黨第一線實權的縣市首長與民意代表不一致；在選上主席之後，這甚至也跟鄭麗文本人的利益不一致。
認真而論，在選上主席之前，鄭麗文本人的利益確實與兩岸集團有所交集。在卸任立委之後的政壇中，需要不斷的尋求舞臺、創造聲量，而黨主席選舉就是最好的戰場。但是在選上主席的這一刻開始，鄭已然迎來了全新的天地，她瞬間從汲汲營營於聲量政治的名嘴，搖身一變成為2026與2028大選的總操盤手、國民黨名義上的最高領導人。她個人的上限也從一般的名利雙收，變成通往最高權力棋局的入場券。甚至連過往最需要倚賴兩岸利益集團的媒體與經濟資源，也會隨著政治地位的變化，從而迎來新資源及討好者的加入。
直白一點而言，當鄭還是名嘴時，縱然有再高的知名度，制度性力量的缺失註定讓她有部分角色難以參與。但今天鄭當了主席之後，AIT、國台辦、立法院、縣市首長、地方派系、還有大量親藍金主們都需要給予一定的尊重，這必然會讓他的角色定位及利益帶來改變。討好的、投靠的新資源也會相繼聚集到鄭麗文的身邊，讓他有選項去降低對於舊有勢力的依賴。
而且事實上，即使鄭麗文稍微脫離於兩岸利益集團的控制，他們也難以翻臉切割。畢竟已經處心積慮的心力把鄭捧上主席的位子，沈沒成本自然是大到無法忽視。翻臉就是意味著過去的投入全部打水漂，抽離金援也只是讓鄭去找到更多新勢力的支持。當前的局面下，即使鄭不太聽CK楊、張顯耀、特定媒體高層的話，對他們而言無論如何都還是好過朱立倫對他們的不理不睬。只要鄭不踩的太過，他們完全沒有必要去打臉自己。深藍兩岸力量不會離開鄭麗文的，問題是建制派的整合呢？
或許是「團結」。是的，在主席選舉完的當下喊團結聽起來是再平常不過的空話，但或許在鄭麗文的案例上，這比任何一刻都更加重要。對鄭麗文來說，有縣市首長們的支持，才有底氣去對抗利益集團的不合理要求；有民意代表的奧援，才能脫離特定勢力的偏執控制；有主流民意的後盾，才是做出任何決策的底氣；有國際盟友的肯定，才有槓桿去對沖兩岸關係的風險。
反觀，萬一建制派們保持著愛莫能助，作壁上觀的心態，那資源與支持的缺乏，反而會逼迫新任的黨主席更倚賴兩岸利益集團的輸血，這才是更大的危機。那到時候的黨中央，就真的離被極端勢力綁架不遠了。
當然，寫了這麼多的前提，得建立在主席本人有意願做出這些改變。筆者寫這麼多，自然是期待新任黨主席有有理想去承擔中國國民黨的百年基業，期待他有道德勇氣去做出困難但正確的決策，更是期待她能帶領國民黨打贏接下來四年的兩次大選。以目前鄭麗文的人事安排看起來，其實也不乏許多中間派、建制派的面孔，看起來還是有值得期待與觀察的地方。黨主席選舉從來不是結束，我們還有很多的機會去改變、去再造國民黨。革命尚未成功，同志仍須努力。■
其他人也在看
風雨欲來百家爭鳴，發言只限「秋水共長天一色」的那方會更好嗎？
這週四的川習會，既是川普重返白宮後，也是雙雄爭霸正式走上檯面的的首次美中領袖會晤。這次會面發生在習近平主席召開四中全會及川普總統密集舉行東亞峰會及美日峰會後，兩位雙子座領袖各帶劇本，無論結果如何，過程已張力十足。思想坦克Voicettank ・ 1 天前
日本首位女總理大臣：高市政權的國際課題與人事佈局解析
2025年10月21日，自民黨總裁高市早苗在首相指名選舉中，順利出任日本第104代總理大臣！ 我在〈敗部復活戰：少數政權下日本自民黨總裁補選觀戰指南〉的分析中曾提到，新任自民黨總裁選出後，努力爭取一個主要在野黨加入執政聯盟的想法，可說已是「全黨共識」，差別只在是哪一個在野黨而已。 關於從10月4日高市總裁到10月21日高市首相的過程，另外再找時間詳述。這二個多星期帶給高市首相的衝擊跟成長、挫折與奮起的經驗，相信都會成為高市早苗首相未來面對國內外環境嚴峻課題時，寶貴的經驗與資產。 但是請不要造神，說她有多麼英明神武在佈這一局，並沒有！ 她的精彩在於「她窮盡洪荒之力、想方設法的拆彈；一步一步地向總理大臣寶座邁進」！思想坦克Voicettank ・ 13 小時前
徐淑卿專欄／懷舊之謎
十幾歲時，我和同學去她家族長輩家玩。這位來自山東的伯伯，一人獨居，沒打算結婚，沒打算買房安住。他跟我說，總有一天要回去，現在不用買這些。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
陳嘉宏專欄：沈伯洋與陳昭姿 誰比較像「台獨」？
沈伯洋1982年次，台大法律系畢業後赴美國加州大學爾灣分校取得犯罪學博士學位，2017年返台後在台北大學犯罪學研究所任教，關心的領域是中共對台的資訊戰與認知作戰，更研究民主防衛機制的法制問題。沈伯洋履歷單純，政治資歷也不深，他從未在公共論壇倡議過所謂的「台獨」主張，更遑論加入任何推進台獨的團體組織。不過，繼先前被國台辦列為「台獨頑固份子」以後，中國重慶市公安局日前又決定要針對沈伯洋「涉嫌分裂國家犯罪」立案偵查，宣稱要「依法追究其刑事責任」。鏡報 ・ 13 小時前
女失聯1個多月！警赴租屋處驚見恐怖景象…遺體發黑長蟲、屍水流滿地
台中市發生駭人死亡案件，今日（31日）台中市警方接獲桃園蘆竹分局通報，表示一名設籍桃園的61歲李姓婦人，在台中租屋，已失聯1個多月，家屬報案協尋。員警立即前往婦人租屋處查看，結果在門外就聞到濃濃屍臭味，經破門查看，婦人已死亡多時，身上長滿蛆蟲，且屋內滿地屍水，目前全案已報請檢察官相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
跌倒險終身癱瘓！醫：麻木、無力 脊椎壓迫警訊
72歲黃先生心患有血管疾病與皮質酮低下症，今年8月跌倒後手腳愈來愈無力，最後雙手麻痛到無法抬起，原以為是慢性病造成無力，最後雙腳也癱軟到坐輪椅，才就醫發現是跌倒造成頸椎第3、4節椎間盤突出，嚴重壓迫脊髓已經損傷病變，若延遲治療恐導致永久性癱瘓。自由時報 ・ 2 小時前
伸舌扮嫦娥「毀神明」！Coser性感舞挨轟失格 損失酬勞再自掏35萬補償玩家
根據陸媒報導，「我不叫龍蝦」當天身穿嫦娥角色服裝登場，隨著節奏大跳性感舞蹈，並作出吐舌、假舔、摸他人肚臍等動作，現場雖引起部分觀眾歡呼，卻也立即引發爭議。有玩家指出，嫦娥在遊戲中形象一向冷豔、清雅，網紅此舉嚴重損害角色設定。面對外界質疑與批評聲浪，「我不...CTWANT ・ 1 小時前
風評：從經濟數據看中國對決美國的底氣
從近來中國陸續公布的經濟數據來看，雖然經濟受到川普關稅戰的打擊，但對抗美國的底氣仍在，「去美化」的路也會持續。從總體經濟數據看，上周中國國家統計局公布的數字，中國第3季經濟成長年增率為4.8%，相較前一季度增長1.1%，與春季的增長速度大致持平，如果第4季保持這個成長力道，則未來12個月經濟將增長約4.1%。雖然有分析師質疑這個數字的正確度、認為有「灌水」的......風傳媒 ・ 8 小時前
罷免伍麗華不實連署 屏檢起訴立委許宇甄等9人
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 屏東山地原住民立委伍麗華罷免案，出現多項不實連署，屏東地檢署經數月偵辦，今（31）日依偽造文書，及違反個資法、選罷法等罪嫌起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲、中央黨部專委李得全及罷免案領銜人、盧縣一的助理張芳碩等9人，另有22人緩起訴、14人不起訴。 檢方起訴指出，許宇甄係中國國民黨中央...匯流新聞網 ・ 2 小時前
桃園八德巷弄銅板美食！經典紅茶配粉漿蛋餅，銅板價享受真材實料的在地早晨
在桃園八德的巷弄裡，有一間不起眼的小店，隱身在鄰宅之中的「 玟葶早餐屋」，沒有過多的裝潢就是在車庫擺上廚房設備，每天僅營業四小時的早餐店，販售的是粉漿蛋餅系列，其他也有吐司、蔥抓餅…等，銅板價格很適合上班前簡單享用，也可以電話預訂，當我還在睡夢中時，老闆娘早已開始備料，將純粹的米漿與麵粉以黃金比例調和，醞釀出那份獨有的Q彈底蘊。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 1 天前
日本特攝經典「超級戰隊系列」驚傳收攤 少子化、高成本壓垮英雄
自1975年開播、橫跨半世紀、深受全球觀眾喜愛的日本長壽特攝英雄節目《超級戰隊系列》（スーパー戦隊シリーズ），已確定將在目前播出的作品結束後，正式終止製作，為其輝煌的50年歷史畫下句點。此一消息震撼了特攝界與廣大粉絲社群，象徵著一個時代的結束。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
不甩禁令？新北泰山某養豬場還在餵廚餘 遭查獲即刻封鎖、依法嚴懲
即時中心／潘柏廷報導為了全面防堵非洲豬瘟疫情，中央下令禁宰、禁運、禁用廚餘餵豬15天，但現在陸續傳出有業者不甩禁令還是要用廚餘餵豬；其中，新北市農業局昨（30）日主動前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。民視 ・ 8 小時前
住竹科旁美式社區！新竹男養3杜賓犬卻放任咬人「惡鄰條款」逐出社區
陳姓男子居住於新竹縣一處美式莊園社區別墅，家中飼養3隻杜賓犬，但陳男遭社區管委會提告，指控他放任犬隻遊蕩、日夜大聲吠叫，還咬傷社區總幹事，管委會連開25張罰單勸阻無效，最後忍無可忍動用「惡鄰條款」訴請法院強制遷離，新竹地院認定其違反社區規約情節重大判准。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
台中養豬場特約醫師抱屈「被開刀」等收罰單 中市府：還在調查
台中市梧棲一間養豬場爆出全台首例非洲豬瘟，案場特約獸醫師紀姓獸醫師雖從頭到尾未到現場，卻遭約談且可能因違反獸醫師法遭開罰...聯合新聞網 ・ 7 小時前
APEC峰會南韓登場 林信義進場大會轉播畫面秀「Taiwan」及中華民國國旗
2025年亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會10月31日、11月1日登場，今天上午由南韓總統李在明迎接各國領袖代表，合影後進場。台灣領袖代表林信義今天身著深藍色西裝出席，APEC大會官方轉播畫面秀出Taiwan與中華民國國旗，並以「晶片領域競爭者」描述。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
王家衛私下批「唐嫣很裝」錄音外流！《繁花》劇組內幕曝光，編劇踢爆娛樂圈權力面
《繁花》劇組近日爆出震撼錄音！身患漸凍症的編劇古二（本名程駿年）因不滿署名權爭議，於10月31日公開多段劇組內 […]姊妹淘 ・ 4 小時前
為何《FF7 Rebirth》堅持用「黃色油漆」引導？總監直言：這是絕對必要的！
《FF7》（Final Fantasy 7）重製版第二部作品《FF7 Rebirth》推出時，就因為爬牆提示「黃色油漆」，引起玩家關於「破壞沉浸感」的討論。而最近，《FF7 Rebirth》總監濱口直樹在訪談中強調了「黃色油漆」的必要性。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
音樂療癒城市唱出重生力量 山海迴響演唱會中山公園登場
花蓮最強聲浪來襲！花蓮市公所將於十二月六日（星期六）晚間在中山公園將舉辦年度壓軸音樂盛事「二0二五山海迴響．花蓮聲浪」演唱會，匯聚多位華語樂壇實力派巨星，以最真摯的歌聲與熱情能量，為花蓮夜空掀起最動人的聲浪。三十一日下午花蓮市公所在KaddaHotel璽賓行旅舉辦宣傳記者會，並舉行演唱會啟動儀式，花蓮市長魏嘉彥誠摯邀請全台朋友相約花蓮（見圖），一起HIGH翻中山公園，用音樂擁抱城市、點亮冬夜。會中特別邀請久未公開演出、並長期專注幕後創作、有「女周杰倫」稱號的創作女聲林冠吟現場演唱經典歌曲《毀滅愛情》，熟悉旋律一響起，立即喚醒滿滿回憶。她並加碼演唱《秦俑》，為活動暖身預告帶來更多驚喜與感動。林冠吟說，她一直專注於幕後配樂創作，在得知花蓮舉辦這場公益演唱會後，特地由幕後走到幕 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
紐時：新強人時代 全球面臨更多風險
美國總統川普與中共領導人習近平會面後，外界認為美中緊張局勢終於降溫，然而《紐約時報》分析認為，兩人強人式的領導恐使全球未來4年面臨更多風險。與此同時，在俄國成功測試核動力水下無人載具後不久，川普30日下令戰爭部在「平等基礎」上，重啟美國自1992年來暫停的核武試驗，象徵美國政策重大轉變。中時新聞網 ・ 16 小時前
不認台灣主流偏獨 鄭麗文：民進黨堆疊仇恨
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，她接受《德國之聲》專訪時表示，「一國兩制台灣方案」早在中國已故領導人鄧小平時期就已提出，台灣社會長期以來對此接受度極低，幾乎沒有討論空間。她強調...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前