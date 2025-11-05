代理人戰爭？ 俄國會議員：應提供委內瑞拉中程導彈

俄羅斯國家杜馬國防委員會第一副主席茹拉列夫。 圖：取自維基百科 by Duma.gov.ru CC BY 4.0

[Newtalk新聞] 俄羅斯國家杜馬（俄國國會）國防委員會第一副主席茹拉列夫（Alexei Zhuravlev）稍早表示，莫斯科應該考慮向委內瑞拉提供其先進的「奧列什尼克」中程彈道飛彈（Oreshnik）。

《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，茹拉列夫告訴親克里姆林宮的新聞網站「Gazeta.ru」，俄羅斯已經是委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜羅政府的主要軍事裝備供應國。

茹拉列夫說：「我們向委內瑞拉提供了幾乎所有種類的武器，從小型武器到飛機。俄羅斯的蘇—30MK2戰鬥機是委內瑞拉空軍的中堅力量，使其成為該地區最強大的空軍之一。」

俄羅斯已向委內瑞拉交付了幾個營的防空飛彈系統，用於保護關鍵設施免受空襲。茹拉夫列夫指出，其中包括最近由伊爾—76運輸機運抵加拉加斯的俄羅斯「鎧甲—S1」和「山毛櫸—M2E」防空系統。

他也表示，沒有任何規定阻止俄羅斯向委內瑞拉等盟友提供最新武器。

茹拉列夫說：「從俄羅斯進口武器的數量和具體名稱屬於機密訊息，所以美國人可能會感到意外，我認為向友好國家提供像『奧列什尼克』或成熟的『口徑』導彈這樣的新型武器沒有任何障礙。」

《華盛頓時報》的報導指出，美國川普政府在加勒比地區部署至少 8艘美國海軍軍艦、一艘潛艇以及「傑拉爾德．R．福特」號航空母艦打擊群。白宮表示，美國在委內瑞拉沿海地區加強軍事部署是旨在打擊與加拉加斯政權有關的販毒集團的行動的一部分。

今年八月，美國指控馬杜羅領導「太陽卡特爾」（Cartel de los Soles），這是一個與委內瑞拉的「阿拉瓜列車」（Tren de Aragua）犯罪集團、墨西哥的錫那羅亞卡特爾和其他國際犯罪網絡合作的販毒集團。

