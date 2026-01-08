代理孕母今立法大戰 石崇良表態：修法僅涉「有子宮懷孕的生育權」 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

立法院今（8）日正式審查「人工生殖法」修正草案，爭議最大的就是要不要納入、開放「代理孕母」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿甚至喊出「這是我一生最大的心願」，不過，衛生福利部部長石崇良上午在會前受訪時仍強調，行政院提出的修法，主要精神還是在落實尊重女性的生育權，他特別指出是「本身有子宮情形之下懷孕的生育權」，不涉及代理孕母議題。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午排審「人工生殖法」修正草案，朝野修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母。

石崇良表示，今天提出的行政院修法，主要精神還是在落實尊重女性的生育權，重點在擴大單身女性跟憲判的女同婚，本身有子宮情形之下懷孕的生育權的主張，同時對於人工生殖下的子女最佳利益把它明文入法，同時也加強生殖機構的品質管理。

石崇良強調，行政院提出修法不涉及代理孕母議題，因為在社會上尚有一些爭議，需要更多時間凝聚共識。

行政院此次提出的修法版本僅擴大人工生殖的適用對象，擴及至單身女性、女女同性配偶；而包括陳昭姿等在野立法委員提出的其他部分版本，則進一步納入代理孕母，朝野之間沒有共識。

