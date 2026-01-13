代理孕母修法延燒！楊皓如妙提「代理孕父」嗨喊：沒有媽媽會反對

記者林汝珊／台北報導

近日是否將「代理孕母」納入法制成為朝野攻防焦點，相關議題也持續發酵。對此，一向作風直率的藝人楊皓如在網上拋出「代理孕父」的另類構想，掀起網友熱烈討論。

楊皓如近日在臉書發文表達對代理孕母議題的看法，她認為隨著科技進步，未來「由誰來生小孩」或許能像孩子的姓氏一樣，成為夫妻之間理性討論、共同決定的選項。更大膽假設，未來夫妻可能會直接討論「這一胎要誰生」，反而能讓彼此更深刻體會生產過程中的辛苦。

楊皓如PO照P上老公的臉。（圖／翻攝自臉書）

楊皓如更幽默在文末加上「#代理孕父」、「#無異議通過」等Hashtag，立刻吸引大量關注。貼文曝光後，引來網友留言「代理孕夫比代理孕婦合理多了」，楊皓如不僅按讚認同，還回覆，還笑說「一人輪流懷一次就兩胎了，好開心」。

