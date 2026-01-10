代理孕母修法未竟兩年條款成謎 民眾黨中委揭陳昭姿辭職書曝柯P承諾

民眾黨立委陳昭姿近日自曝未簽署黨內「兩年條款」，引發黨內其他立委對制度公平性的討論。（圖／周志龍攝）

2024年2月就任的8席民眾黨立委中，除先前因《壯促法》修法爭議請辭的前立委吳春城外，其餘7名不分區立委將依民眾黨「兩年條款」政策，於本月底卸任交棒，其中包括立委陳昭姿。不過，陳昭姿近期積極推動《人工生殖法》修法、倡議代理孕母制度時，卻自曝未簽署「兩年條款」，引發黨內熱議。

民眾黨中央委員許瑞宏PO出陳昭姿的辭職書，上面有柯文哲親筆寫的「需完成代孕法案」但書。（圖／翻攝自許瑞宏臉書）

柯文哲創立民眾黨時即訂下「兩年條款」，規定不分區立委任滿兩年後須交棒予後順位名單，並轉戰地方選舉，以擴展地方版圖與培養黨內人才。依此規劃，至2026年1月31日前，將有7位現任不分區立委卸任，由後順位名單遞補。至於卸任後的政治動向，除黃國昌積極備戰新北市長選舉外，張啓楷也獲徵召投入嘉義市長競爭行列。

廣告 廣告

然而，同為不分區立委的陳昭姿近日卻親自揭露，自己並未簽署「兩年條款」，引發白營內部雜音，質疑她是否另與柯文哲協議例外安排，涉及黨內制度公平與公開性問題。對此，柯文哲日前說明，陳昭姿在初期加入不分區立委名單時即表明，畢生心願是推動代理孕母制度，因此他承諾將該法案列為民眾黨立法院黨團的優先法案，務必在其任內完成。

民眾黨中央委員許瑞宏9日則貼出陳昭姿的辭職書，文件上有柯文哲親筆註記「必須完成代理孕母法案，民眾黨會把此法案當作優先法案推動」，並附有親筆簽名。許瑞宏指出，這份辭職書顯示柯文哲曾作出相關承諾，也證實確實存在一份「有條件的辭職書」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

學姐黃瀞瑩升格當媽！曬一家三口幸福照 柯文哲獻祝福

拆分再創新高 這檔「綠能股」外資爆量衝漲停

老婆刷爆信用卡還謊稱生子討錢 他怒提離婚：從沒看過她肚子大過