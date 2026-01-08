代理孕母修法論戰 陳培瑜竟掀陳昭姿收養親子關係

立法院衛環委員會今（8）日排審《人工生殖法》修正草案，引發朝野激烈交鋒。民眾黨立委陳昭姿發文嚴厲譴責民進黨立委陳培瑜，指控其在國會殿堂公然造謠稱「已領養小孩卻還遺憾沒自己的孩子」，強調不應將他人家庭作為政治攻防工具，並呼籲對手放過期盼代孕法制化的病友。

民眾黨立委陳昭姿。（資料照）

針對《人工生殖法》修法方向，多名民進黨女性立委與民間團體召開記者會，主張應優先通過單身女性及女同志配偶適用人工生殖技術，並將爭議較大的代孕議題脫鉤處理。然而，陳培瑜在質詢過程中公開指稱陳昭姿雖然已經領養小孩，但還說很遺憾到現在都沒有自己的小孩。此番言論引發陳昭姿強烈不滿，隨即透過社群平台發文回擊。

陳昭姿表示，自己收養了一名孩子，雙方建立了深厚且真實的親子關係，正是因為兒子的鼓勵，她才決定走進立法院推動代理孕母法制化。她嚴厲譴責陳培瑜展現出不負責任的造謠行為，並對其缺乏尊重他人家庭關係的態度感到遺憾，認為此舉顯然未從先前民進黨立委郭昱晴因引用未經查證謠言攻擊她、最終公開道歉一事中學到教訓。

陳昭姿公布許多民眾可望代孕的思訓，批評綠委陳培瑜「這些人不是妳口中應該被傾聽、照顧的對象嗎？」。（圖／陳昭姿臉書）

對於被質疑「沒有走進民間」及「未傾聽社會需求」，陳昭姿反駁指出，多年來她的信箱、臉書與通訊軟體長期收到民眾陳情。其中包括罹患癌症的女性，向她訴說希望在有限的人生時間裡，仍有機會透過代理孕母，完成成為母親的心願。她強調，這些聲音正是她在國會持續推動代理孕母法制化的重要動力來源。

陳昭姿更向陳培瑜提出質疑，詢問這些病友是否不屬於口中應該被傾聽與照顧的對象，難道只因需求不符合特定立場就不值得被回應。她重申，自己與最愛孩子之間的親子關係，不應也不容許成為任何人政治攻防的工具，呼籲停止將他人的家庭與孩子當作攻擊的火藥，這不僅失格，更是失去基本的人性與良知。

民進黨立委陳培瑜。（圖／中天新聞）

針對立法工作，陳昭姿認為不該建立在對他人家庭的輕率評價與不實指控之上，更不應選擇性地決定何種痛苦與期待才算是民意。她呼籲相關人士高抬貴手，放過這些引頸期盼代孕法制化的病人，讓她們能看見一線生機。

該事件也在網路上引發熱議，不少網友留言聲援陳昭姿。有民眾認為，並非每個人都有能力自己生育，批評部分政治人物缺乏同理心；也有人指出，拿他人親子與生育議題進行攻擊顯得極度沒品且冷血。另有網友表示，感謝陳昭姿苦民所苦並付出行動，這才是好的政治家應有的表現。

