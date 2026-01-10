代理孕母修法遭質疑未利益迴避 陳菁徽宣布退出條文審查

國民黨立委陳菁徽（右）因在代理孕母修法議題上遭質疑未利益迴避，她宣布即日起退出相關條文審查。（圖／周志龍攝）

國民黨立委陳菁徽今（10）日指出，考量當前在立法院在審查《人工生殖法》修正草案的氛圍，已淪為人身攻擊、捕風捉影的潑髒水，為讓討論回歸理智，避免節外生枝，她宣布即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查。

民眾黨立委陳昭姿盼促成代理孕母法制化，由於朝野未有共識，且間接影響陳昭姿在黨內立委任期的「2年條款」，因此請托前民眾黨主席柯文哲拜會立法院藍綠黨團、立法院長韓國瑜，呼籲支持修法。

不過，立法院衛環委員會日前聯席審查《人工生殖法》修正草案，朝野立委針對是否開放代理孕母制度意見分歧。民進黨立委林淑芬質疑，身為婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，在代理孕母修法議題上可能涉及利益衝突，卻未迴避仍提出相關主張，並對此提出嚴厲批評。

對此，陳菁徽指出，2025年台灣出生人口再創新低，僅10萬7812人，少子女化的國安危機持續加劇，未來恐動搖國家根本。她認為，這是朝野無法迴避的重要議題，應從多元角度思考各種解決方法，以挽救少子女化、守護台灣未來。她並引述總統府資政、台灣生殖醫學權威醫師李茂盛的觀點指出，若人工生殖法納入代理孕母制度，預估可微幅提升生育率約3%，對緩解少子化危機仍具一定助益。

她表示，代理孕母制度涉及高度專業的醫療議題，同時涵蓋倫理、社會及權利保障等多重面向。她強調，台灣是一個法治健全、執法嚴格的國家，任何侵害他人權益、構成傷害事實的行為，都應依法處理、責任分明。

陳菁徽進一步指出，代理孕母相關議題需要在理性、不謾罵、不潑髒水的環境下充分討論，才有可能凝聚社會共識，走出一條符合民意的道路。然而，考量目前委員會逐條審查的氛圍已淪為人身攻擊與捕風捉影的指控，為讓討論回歸理性、避免節外生枝，她宣布即日起將不參與涉及代理孕母的條文審查，並呼籲未來討論應回到事實與法條基礎，進行理性溝通。

