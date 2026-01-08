代理孕母修法首戰沒結果 朝野唇槍舌戰一整天後「擇期再審」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

立法院今（8）日排審《人工生殖法》修正草案，版本多達20案，原本傳出在前民眾黨主席柯文哲日前拜會民進黨團總召柯建銘之後，法案有望今日出委員會，但由於朝野立委之間針對要不要開放代理孕母的歧見太大，最終歷經一整天的唇槍舌戰之後，仍無共識，決定擇期再審。

立法院社會福利及衛生環境委員會今排審《人工生殖法》修正草案，朝野提出修法共有20案，各版本最大爭議在於要不要開放代理孕母，其中有5案納入代理孕母，皆由藍白在野立法委員提出。

衛福部部分則因113年年底即決議「代理孕母脫鉤處理」立場，因此，最終提出的行政院版本《人工生殖法》修法草案，僅先針對單身女性、女女同性配偶開放適用人工生殖，未納入代理孕母。

衛福部長石崇良一早就表明衛福部態度，強調本次修法主要精神在於落實、尊重女性生育權，重點在擴大單身女性及女女同婚配偶，本身有子宮情形之下懷孕的生育權，同時對於人工生殖子女的最佳利益明文入法，並加強生殖機構的品質管理。至於代孕議題，在社會上尚有一些爭議，需要更多時間凝聚共識。

反對納入代理孕母的多為綠營立委，批評火力集中在女性身體商品化及兒童最佳利益。民進黨立法委員林淑芬甚至點名力推代理孕母的民眾黨立法委員陳昭姿、國民黨立法委員陳菁徽，一個是為了個人需求、一個是涉及自身領域的產業利益，提出的代理孕母修法條文只有9條，這樣規範保障夠嗎？

林淑芬批評，開放代理孕母恐淪為買賣子宮，孩子是生命、代理孕母也是生命，不要用9條條文就買斷這個社會的倫理跟國家的成本，會造成多少孩子跟家庭及階級不公，經濟弱勢被剝削 的問題。她說，藍白表決就會過了，但不能如此草率通過，若女人的子宮只剩下生產的作用， 未來要付出的成本會更大，要求代理孕母議題跟人工生殖開放單身女性、女女同性配偶要脫鉤處理。

陳菁徽則回擊，請林淑芬高抬貴手，強調今年國人新生兒人數可能只有十萬出頭，甚至不到十萬，連綠營的醫界大老也很擔心出生率直速下滑、急速崩跌，提修法是希望每一個方向都理性討論，盼林淑芬不要折損婦產科醫師的信心，也希望為每個生不出小孩的人生出台灣之子，呼籲理性討論，不要人身攻擊。

陳菁徽說，單身女性、女女同性配偶以及代理孕母三項，並非完全沒有交集，臨床上，有很多女性本來想要生育，但隨著年紀漸長，沒辦法用自己的卵子來生育，主張脫鉤者，未來若想應用人工生殖技術，也必須要擁有完全健康的子宮，否則也會被排除適用。

陳昭姿先是在議場舉牌，質疑現任正副總統都曾支持代理孕母，難道民進黨在罵賴清德沒有女權概念嗎？她隨後發言也強調，全世界最大的民主國家是美國，美國有47個州有完整的代理孕母制度，孕母和兒童都能受到完整的保障，這已經有非常多的實務經驗和文獻報告，反觀中國沒有代理孕母制度，導致地下化，才出現所謂的嬰兒工廠，難不成民進黨希望台灣變成這樣子嗎？

