代理孕母入法卡關！柯文哲將拜會藍綠 王世堅爽快回應

民眾黨前主席柯文哲將陪同陳昭姿拜會衛環委員會藍綠立委。（圖：臉書）

代理孕母入法議題持續延燒中，力推修法的民眾黨立委陳昭姿，預計將與前民眾黨主席柯文哲1月2日一同前往立法院，拜會衛環委員會朝野立委爭取支持，包含民進黨團總召柯建銘已經表態願意接見，至於民進黨立委王世堅今天（31日）受訪時爽快表示「這個法案確實很好很正確，只要是為了國家好，他們隨時隨地都可以碰面。」

王世堅受訪時態度相當開放，直言「要碰面絕對沒問題」。他也重申，過去對柯文哲的監督、質詢與評論都已是過去式，自己並不放在心上，關鍵在於對方是否有需要交流。王世堅也強調，代理孕母相關法案方向正確，符合國家需求與國際趨勢，只要是為了公共利益，「沒有拒絕的道理，隨時隨地都可以談」。

此外，王世堅也被問及柯文哲近期動作頻頻，是否意味著想要重掌民眾黨主權。王世堅直言，民眾黨本來就由柯文哲創立，為黨內立委奔走、協助造勢是自然發展，未來是否回鍋擔任黨主席，外界其實早有預期。他認為，柯文哲想將民眾黨帶往何種方向，理所當然由創黨主席主導，但成效如何，仍有待時間與社會檢驗。