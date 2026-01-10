代理孕母剝削子宮？卡神楊蕙如批「很瞎」：阻擋的人是在變相加速亡國嗎

政治中心／倪譽瑋報導

「卡神」楊蕙如指出，確保代孕支付合理的報酬，並非「剝削子宮」。（圖／資料照）

代孕修法引發爭議，有反對的聲音認為，代理孕母是「剝削子宮」。被外界稱為「卡神」的楊蕙如發文指出，美國是代孕制度最健全的國家，「請問美國也是在剝削子宮？」，她認為代孕報酬兩方合意「其他人管那麼多？」並點出台灣生育率已很低，透過代孕能增加新生兒「阻擋的人是在變相加速亡國嗎？」批評反對者，不想生不要阻擋其他有意願的人。

民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽力推代理孕母制度，引起爭議，反對聲音指出，在野黨僅以9條就要闖關《人工生殖法》修法，法條內容僅粗略規範，社會輿論多擔憂代孕缺乏保障，淪為「剝削子宮」。

對於上述爭議，楊蕙如直批，「在那邊講什麼代理孕母是剝削子宮的人真的很瞎！」確保代孕支付合理的報酬才不是在剝削子宮，只要兩方都成年「報酬兩方合意其他人管那麼多？所以老闆請員工是在剝削勞務嗎？」她也點出，美國是代孕制度最健全的國家，「請問美國也是在剝削子宮？」

楊蕙如直言，台灣生育率已經這麼低，透過代孕能增加新生兒「阻擋的人是在變相加速亡國嗎？」她也痛批左膠（不切實際的左派份子），「自己不想生，不要阻擋願意協助他人生育的人。」

