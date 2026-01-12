代理孕母合法化引爭議...楊斯棓提10點「責任清單」：代孕制度在台恐引發三面向困境...直指「生命與親權」不是可輕易更正「項目」
民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化，引起爭議。對此，醫師楊斯棓昨（11日）提出10點有關代孕的「責任清單」。他指出，「我們必須先誠實面對代孕制度在台灣可能引發的困境，任何涉及法律與倫理的深水區，是參考任何一國的立法者都無法迴避的問題」。
楊斯棓昨日於臉書發文提出，「這十點不是關於代孕的反對清單，而是責任清單」。他表示，討論代孕議題，應秉持對事不對人，說理不濫情，有人說美國如何如何，美國那麼多州，章法各自不同，有代孕的「綠燈州」、「黃燈州」、「紅燈州」，關於代孕若把美國當成只有一種制度，那就是一個不做功課、不思考而只想拌嘴的人。
因此，楊斯棓認為，在參考國外經驗之前，我們必須先誠實面對代孕制度在台灣可能引發的困境。他從三個面向，提出10點問題：
【關於兒童的最佳利益】
一、 「當期待與現實有落差（特殊兒的權益保障）」，楊斯棓質問，「若孩子出生後患有先天性疾病或殘疾，與委託者的期待不符，撫養責任的歸屬該如何強制執行？若委託者無力或不願撫養，法律能否避免孩子陷入無所依歸的困境？」
二、「委託家庭發生變故的風險」，楊斯棓提到，懷孕期間長達十個月，若委託夫妻面臨離婚、意外身故或經濟破產，導致無法履行契約，「這名即將出生的孩子，其法律身分與實際撫養權該由誰接手？」
三、「出生身世與知情權的兩難」，楊斯棓質疑，「孩子長大後，是否有權知道自己的『懷孕母親』是誰？這涉及了『兒童獲知血緣身世的權利』與『代孕者/捐贈者隱私權』之間的衝突，法律應優先保障哪一方？」
【關於身體自主與契約邊界】
四、「醫療決策權的歸屬（如中止妊娠）」，楊斯棓點出，在懷孕過程中，若發生胎兒健康疑慮或母體風險，「委託者希望終止妊娠（或堅持繼續），但代孕者持相反意見時，誰擁有最終的醫療決定權？法律能否強迫代孕者進行或不進行醫療行為？」
五、「隱私權與生活規範的界線」，楊斯棓表示，為了確保胎兒健康，契約中通常會對代孕者的生活習慣（如飲食、作息、移動）進行規範。然而，他詢問，「這種規範的『合理邊界』在哪裡？過度規範是否會構成對代孕者人身自由與隱私的過度干預？」
六、「健康風險與不可逆的傷害」，楊斯棓問道，生產伴隨著羊水栓塞、大出血等不可預測的醫療風險，甚至可能導致代孕者需切除子宮或危及生命，「對於這些不可逆的身體損害，現行制度的補償機制是否足夠完善且符合比例原則？」
七、「情感剝離的心理衝擊」，楊斯棓指出，懷胎十月可能建立深厚的母嬰連結。他質問，「若代孕者在產後出現強烈的情感依戀或產後憂鬱，法律若要求『產後立即移交嬰兒』的規範，是否充分考量了人性的情感複雜度與心理衛生風險？」
【關於社會公平與倫理】
八、「社經地位的不對等（自主意願的真確性）」，楊斯棓表示，代孕者多半來自經濟相對弱勢的群體，而委託者多為經濟優勢方。他指出，我們需審慎評估，「在巨大的經濟壓力下，代孕者的決定是否屬於『完全自由的意志』？還是受限於環境的無奈選擇？」
九、「『有償』與『無償』的模糊地帶」，楊斯棓提到，雖然草案可能傾向「無償但提供補償（營養費等）」，「但如何界定補償金的合理上限？若金額過高，是否實質上構成了商業行為？若金額過低，是否對承擔風險的代孕者不公？」
十、「跨國法規落差與法律規避」，楊斯棓指出，若台灣法規嚴格，「是否會導致需求外溢，轉向法規寬鬆或缺乏保障的國家尋求代孕？」他續指，「反之，若台灣開放，是否需面對外籍人士來台代孕的複雜國際親權與國籍認定問題？」
楊斯棓表示，推動代孕制度的初衷是善意的，是要幫助不孕者圓夢，但我們必須謹慎檢視的是，當「契約精神」遇上無法預測的「人性」與「生命變數」時，「現有的法律框架是否已經嚴密到足以承接每一個可能的意外？」楊斯棓認為，這不僅是醫療技術的問題，更是對社會倫理底線的極大考驗。
楊斯棓說，這不是支持或反對代孕的立場選擇，而是一個更困難、也更現實的問題，「當國家選擇讓一個制度存在時，是否已準備好為它可能產生的每一個失序結果，承擔最後的責任」。
楊斯棓舉例，正如杜聰明獎學金的成績獎，在頒獎前必須先確認該生確實在各醫學院校的醫學系以第一名畢業，而不是抱持「先求有」的心態倉皇送出名單。他表示，一旦名單錯誤，在公開頒獎的場合，悲劇不只是尷尬，而是制度信用的崩毀。
楊斯棓指出，「代孕制度亦然」。他說，在孩子出生、法律身分確立之前，所有可能出錯的環節，都必須先被嚴格檢驗。因為生命與親權，從來不是可以事後輕易更正的「項目」。
