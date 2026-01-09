代理孕母引激辯！石明謹舉百名泰女遭騙到國外關押取卵：有想好如何應對嗎？

民眾黨立委陳昭姿力推代理孕母合法化。資料照。廖瑞祥攝



立院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，引發藍綠白立委激烈攻防，最大爭議在於要不要開放代理孕母。對此，警界出身的知名球評石明謹發文回顧，去年2月多名泰籍女子被騙到喬治亞成為代理孕母，遭犯罪集團長期關押、強制取卵，在警方介入下才被救出。他藉此提醒，雖然這種情況在台灣並不是一定會發生，但國內在討論「代理孕母合法化」時，必須想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題。

石明謹8日在臉書發文表示，最近有幾位藝人，說他們去中國注射幹細胞，效果好棒棒，然後又有政黨提案要在台灣進行代理孕母合法化，跟大家複習一下去年2月的故事。他談到，2025年2月，泰國警方跟國際刑警組織，救出了三名被騙到喬治亞的女性。

廣告 廣告

石明謹說，這三名女性被騙去做什麼呢？她們看到由來自中國犯罪集團刊登的廣告，以60-80萬泰銖的代價，徵求代理孕母，由於泰國人前往喬治亞無需簽證，喬治亞是代理孕母合法化的國家，所以該集團就以此為說帖，要求這些女子前往喬治亞代孕。

石明謹指出，這群女性一到喬治亞就立刻被沒收護照，並關在郊外的一個莊園，她們每個月都被迫打排卵針，並且被注射藥物之後，強制取卵，在當地被關押了近百名泰國女子，由於長期關押、注射藥物跟取卵的緣故，她們的身體狀態都非常糟糕。

「取卵要幹嘛呢？」石明謹說，雖然目前沒有確切的證明，據推斷很有可能是在另外的地方，用其他的代理孕母生下小孩（取泰國東方人的卵，讓其他適合懷孕的孕母懷孕），然而，沒有人會用這樣的方式來生子，所以合理推斷是用來做人體實驗或是採取新生兒的幹細胞做為醫療之用，由於這是犯罪集團幹的勾當，比較有可能是後者。

對於目前國內面臨「代孕合法化」的爭議，石明謹直言，並不是說在台灣就會發生一樣的事情，但如果要通過代理孕母，我們有想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題嗎？

更多太報報導

陳昭姿續留立院？脫口「我沒簽兩年條款」！代孕修法最終無共識

幕後／時機敏感！剛見完柯P就排審《人工生殖法》 林淑芬不滿怒槓柯建銘

《人工生殖法》激烈交鋒！綠委林淑芬質疑「婦產科」藍委陳菁徽提案涉利益衝突