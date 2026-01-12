代理孕母掀戰！陳昭姿喊賴清德曾承諾，綠黨團反批「情緒勒索」籲勿急修

記者盧素梅／台北報導

民進黨團上午召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會。（圖／翻攝畫面）

民眾黨前主席柯文哲與民眾黨立委陳昭姿持續主張《人工生殖法》修法納入「代理孕母」政策，陳昭姿並且表示，賴清德總統曾答應要推「代理孕母」，對此，民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（12）日表示，，陳昭姿確實在《人工生殖法》議題上投入許多心力，但也呼籲不要以賴清德與副總統蕭美琴的承諾作為情緒勒索。

民進黨團上午召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會，會後進行輿情回應時，媒體詢問，柯文哲與陳昭姿持續主張《人工生殖法》修法納入「代理孕母」政策，是否可能形成「綠白合作」契機？

廣告 廣告

對此，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，《人工生殖法》涉及生命權益與婦女權益，若在各版本仍未充分討論的情況下倉促通過，恐影響未來任何一個生命及相關權益，因此立法院應落實實質討論。他強調，立法院是全院合議的場域，單一黨團或單一委員的提案，皆應納入整體討論。

鍾佳濱並表示，民進黨團的立場是將所有委員提案的不同版本一併納入討論，上週召委劉建國也已依此態度進行充分討論。他也呼籲，相關人士不必急於推動，強調「欲速則不達」，並指出過去兩年民眾黨與國民黨合作過程中，曾出現沒收討論、逕付二讀及黑箱協商的情況，相關經驗應作為借鏡。

陳培瑜指出，陳昭姿確實在《人工生殖法》議題上投入許多心力，但也呼籲不要以賴清德與統蕭美琴的承諾作為情緒勒索。她指出，正副總統在選舉期間對全體國人所做的承諾，涵蓋團結、國防自主與經濟發展等多個面向，相關承諾也正由行政團隊與總統府持續推動。

更多三立新聞網報導

陳昭姿推代孕「柯文哲扯IPAC資格」 吳思瑤：盼守護台灣也是她畢生心願

代孕入法爭議！律師揭「殘酷面」拋3難題：孩子重大缺陷誰負責？

嗆陳昭姿、陳菁徽滾！不爽白扯賴清德 黃智賢：干我什麼事我就是反代孕

拼「人工生殖法」拜會立院！韓國瑜喊「在樓下要恭迎您」還送柯文哲春聯

