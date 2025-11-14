代理孕母爭議再起 石崇良：是否另訂專法持保留態度

代理孕母合法化議題因執政黨立委持反對態度，衛福部最終決定「人工生殖法」不納代理孕母。然而近期多對男同志赴國外尋求代孕，讓議題再度浮上檯面，衛福部長石崇良今（14）日表態，代理孕母議題還需凝聚共識，是否需另訂代孕專法，衛福部持保留態度。

石崇良指出，代理孕母合法化議題在台灣社會還是有不同看法，尊重各自的想法，對於個人隱私「盡量不談論」，對每個人的選擇予以尊重，未來人工生殖法立法也會採用這樣的精神，持續溝通跟討論。

