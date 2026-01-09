代理孕母爭議多！柯文哲竟嗆「不要為反而反」 陳昭姿批綠炒作又造謠

記者楊士誼／台北報導

代理孕母修法引起關注，社會輿論多擔憂代孕缺乏保障，淪為「出賣子宮」。民眾黨前主席柯文哲今（9）日表示，只要有醫學上理由無法懷孕者可用代理孕母就好，而昨日立院會議上綠委對陳昭姿群起攻之「太傷人」，更批台灣社會已分裂到「為反而反」；陳昭姿更點名林淑芬、陳培瑜攻擊她與她的家庭，直指民進黨造謠、扭曲代孕議題。

柯文哲今天在陳昭姿、黃國昌陪同下拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，商討人工生殖法修法，隨後民眾黨團召開記者會，柯文哲表示，作為醫生，子宮發育不良、子宮肌瘤、子宮頸癌、免疫疾病等醫學原因會造成不孕症，雖大家會說「領養就好」，但有人就是不能自己生育，又希望能有親生骨肉，社會上就是有人需要，所以徵召不分區立委時爽快答應陳昭姿，並將代理孕母列為優先法案。

柯文哲也表示，昨天看衛環委員會開會時各種爭執，「這根本在人身攻擊，不是討論議題」。他批評，代理孕母是民生、醫學議題，對有醫學理由不能懷孕的人，要代理孕母，就這麼簡單。他也表示，綠營立委昨天罵陳昭姿的那些話太傷人，何必這樣講？柯文哲也認為台灣社會要反省，「怎麼分裂到沒有是非、為反而反？這不應該啦！」柯文哲也說，希望在最短時間讓陳昭姿達到畢生心願，趕快交接就好了，台灣社會不要為反而反，他本來希望藉代理孕母法案降低朝野對立，但沒想到還是在吵架。

陳昭姿稱，代理孕母被執政黨炒作成政治攻防議題，用驚悚、荒謬的造謠扭曲，昨天衛環委員會上民進黨立委更對自己群起攻之，林淑芬跟陳培瑜等人還攻擊自己的孩子跟家庭。她也表示，昨晚柯文哲貼心打給自己說「你被剝了一層皮」，「我跟他說這只是經歷的上百上千場中的其中一場」。陳昭姿最後表示，這個法案她用不到了，站出來承擔這些攻擊只是為了幫助病友。代理孕母修法三讀通過後，她就會辭職離開，希望能早日完成。

