即時中心／林韋慈報導

立法院衛環委員會今（8）日排審《人工生殖法》修正草案，是否開放代理孕母成為朝野關注焦點。多位民進黨立委提出程序發言，認為代孕爭議過大，應另立專法處理。民進黨立委林淑芬更直接點名國民黨立委陳菁徽具婦產科醫師身分，質疑其推動相關修法是否涉及利益衝突，現場激烈交鋒，民進黨立委黃捷、范雲等人也相繼表達反對立場。





陳菁徽回應表示，自己長期投入人工生殖領域，初衷是希望為台灣迎接更多新生命，呼籲委員會回歸理性討論、避免人身攻擊。她指出，外界常誤以為單身女性、女女同志與代理孕母是三個毫無交集的群體，但臨床實務並非如此。隨著結婚與生育年齡延後，部分女性即便擁有卵子，卻因子宮條件無法自行懷孕，即使開放單身女性或女女同志使用人工生殖技術，若缺乏健康子宮，仍將被排除在制度之外。

廣告 廣告

林淑芬則嚴詞批評，陳菁徽在未進行利益迴避的情況下推動代孕修法，直言「現在的立法院沒有倫理、沒有責任」，且質疑其將女性子宮商品化。民進黨立委黃捷、陳培瑜等人也接力質疑。

黃捷指出，代孕是全新的制度與法律架構，卻僅以9條條文納入《人工生殖法》一併審查，並不妥當。她主張，代孕應與單身女性、女女同志適用人工生殖脫鉤處理，讓已有高度共識的部分優先通過。她也呼籲，今日不宜將高度爭議的代孕條文一併審查，否則恐延宕單身女性與女同性伴侶的生育權益。曾親身經歷收養流程的民進黨立委沈伯洋也建議，代孕應另案處理，避免因爭議過大而「一刀卡死」整體修法進程。

衛福部長石崇良稍早受訪表示，《人工生殖法》修正草案重點在於保障人工生殖子女的最佳利益，並強化對生殖機構的日常管理。至於代理孕母，政院版草案未納入相關規範，主因是社會仍存在高度爭議，需要更多時間凝聚共識。





原文出處：快新聞／代理孕母爭議大！黃捷批陳菁徽未利益迴避 憂女性子宮商品化

更多民視新聞報導

北一女教師區桂芝受訪竟嗆學生「腦殘」 北市教育局：個人言論自由、不處分

蔡其昌備特製面紙助攻！《冠軍之路》催淚夜 吳沛憶號召500人挺台灣

自動駕駛釀禍！國5轎車高速衝撞緩撞車 車頭全毀慘況曝

