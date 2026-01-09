代理孕母爭議懶人包：陳昭姿為何提案？爭議有哪些？各方意見怎麼說？【Yahoo議點通】

代理孕母近來成為熱議話題！立法院衛環委員會8日排審人工生殖法修正草案，擬擴大人工生殖的適用對象，20個提案版本草案中，是否將代理孕母納入法制的討論，成為最具爭議的焦點，朝野、民團之間都激烈交鋒。究竟代理孕母法案進度到哪裡了？代理孕母陳昭姿、陳菁徽為何要提案？代理孕母爭議有哪些？關於代理孕母各方怎麼看？新聞編輯室帶你一文掌握事件脈絡！

看更多》代理孕母爭議有哪些？代理孕母費用多少？哪些國家合法？

Yahoo議點通整理事件關鍵資訊與各方觀點，帶你快速掌握話題，新聞 「一看就通」!

廣告 廣告

代理孕母雖能解不孕婦女無法生育的遺憾，但因合法化一事，涉及道德倫理、法律、醫學等諸多層面，在台灣爭議多年仍未達共識。（ 示意圖／Getty Images）

代理孕母法案進度到哪裡了？

因應婚育情況改變，加上生殖醫學技術進步，行政院於去（2025）年12月11日通過衛福部擬具的人工生殖法修正草案，修法重點有三，包含：強化知情同意程序與生殖細胞捐用管理、評估人工生殖子女最佳利益及維護血緣認知權與保障法律地位、已完成結婚登記的女同性伴侶與未婚女性可合法接受人工生殖服務。（NOW健康）

至於代理孕母部分，衛福部長石崇良解釋，由於社會上對代孕議題仍存有高度歧見，需要更多時間凝聚共識，因此這次行政院版並未納入。他表示，立法院審查過程中，仍會就各黨團和立委提出的不同版本與主張，進一步討論審議。（工商時報）

延伸閱讀》一眼看新聞／《人工生殖法》掀2派論戰！「政院、白委版差異」曝光

Yahoo解釋性新聞

代理孕母陳昭姿、陳菁徽為何要提案？

針對人工生殖法脫鉤代理孕母一事，民眾黨立委陳昭姿先前曾在臉書發文，提到自己是一名先天性子宮發育不全患者，期盼能「以病人的身分，親自完成代理孕母法制化的最後一哩路，這是我擔任立委的首要任務」。

今年1月，陳昭姿再指出，行政院提出的版本，把單身女性、女同志配偶納入人工生殖，這是往前的一大步；但台灣社會討論了20、30年，許多不孕伴侶需要的代理孕母制度，卻再一次被行政院排除於此次修法之外。而代孕不會因為沒有法律就消失，子宮有病變的女性、男同志伴侶的代孕需求，都真實存在。當人們繼續遠赴海外，被迫尋求更未知、更高風險的代孕途徑，在缺乏法律的保障下，正是把孕母、孩子、需求者推向更黑暗的深淵，她希望能照顧到所有想生兒育女的人民。（自由時報）

身為婦產科醫師的國民黨立委陳菁徽，一方面肯定行政院把有共識、能先行的部分往前推進，讓女女同婚配偶和單身女性在符合子女最佳利益評估等前提下，有更完整、清楚的法律依據；但一方面也認為，關於代孕議題的修法已延宕太久，呼籲行政端盡快提出版本，讓社會討論及立法程序能真正推進，努力找出兼顧生育自主、女性權益與兒童最佳利益的可行版本。（風傳媒）

陳菁徽進一步解釋，外界常以為單身生育、女女同志、代理孕母，是三個沒有交集的圓；但在臨床上，隨著生育年齡提高，許多女性即便有生育意願，卻可能因子宮狀態不佳而無法自行孕育。女女同志、單身女性，未來想應用人工生殖生育，也須擁有健康的子宮，否則仍不適用人工生殖技術。再者。台灣的少子化處於極速崩跌階段，她和國民黨立委是希望透過各種方法幫助台灣。（聯合新聞網、中央社）

代理孕母爭議有哪些？

代理孕母議題之所以在台灣拉扯數十年，法案推動頻頻卡關，主因是其涉及倫理、人權、醫學、法律等領域，導致支持派與反對派爭論不休。以下統整正反兩派常見的論點供讀者朋友參考：

支持派

反對派

代理孕母法案，朝野怎麼說？

民進黨立委林月琴引用2025年聯合國報告指出，呼籲且強烈反對代理孕母，因為代孕會讓婦女及兒童變成被剝削的工具，成為商品化的「物品」之外，更可能衍生兒童沒有知情權、遺傳病等問題，身為社福與兒少立委、為了兒童最佳利益，她自然也不會同意。林月琴憂心，倉促立法恐帶來剝削和風險，不應貿然開放，「包含德國、義大利、瑞士等國都採取明文禁止，結果看了一下藍白代孕的版本，只有僅僅九條，只用九條就想把這些問題解決？」（三立新聞網）

民進黨立委沈伯洋表示，代孕會衝擊身體自主權，且代孕的根本邏輯是「外包血緣的維持」，法律有必要創造一個制度「犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？」他擔心，「當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大」，部分原本無法生或不願生的女性，可能會遇到長輩產生用錢解決，找代孕生一個「自己的孩子」的想法。（鏡新聞）

前民眾黨主席柯文哲除了力推人工生殖法三讀通過，也提到代孕議題是立委陳昭姿切身之痛，公開呼籲朝野放下黨派立場，支持納入代理孕母制度。（自由時報）

民進黨立委林淑芬聲明，自己並沒有絕對反對，但絕對反對將代理孕母「硬塞」在人工生殖法中，隨意通過才是沒有女權、人權，也沒有兒童權益的概念。她直指，另立一部法律才是慎重保護兒童權益，「代理孕母生出來的孩子是一條生命，不是產品，代理孕母也是一個人，不是產品。」（今日新聞）

同為婦產科醫師的衛福部次長林靜儀在臉書發文，以臨床情形舉例，委託夫妻可否以「對孩子好」為由，要求代孕者特定的飲食內容、生活方式？當代理孕母因健康需求或疾病因素，要接種疫苗、接受牙科治療或X光檢查，是否需經委託夫妻知情同意？「不要假裝代孕者可以充分完全自己抉擇。」她認為，代理孕母一旦通過會遇到的利益衝突極其複雜，因此在相關配套與保障未釐清前，行政院版本選擇「排除代理孕母」。（三立新聞網）

代理孕母法案，民間意見怎麼看？

針對代理孕母議題，精神科醫師沈政男主張，民進黨和婦女團體喊了十多年的性別平權、身體自主，甚至讓台灣成為亞洲第一個同婚國家，「怎麼來到了代孕議題，就縮回去了」。他並批評，民進黨反對代理孕母，等同於「性平做半套」，只要有簽同意書的行為，就代表代理孕母本人應有能力辨別是否為剝削。甚至退一步來講，如果擔心有剝削的問題，可以先通過利他代孕，商業代孕再緩一緩。（風傳媒）

台灣女人連線理事長林綠紅提及，代理孕母議題在台灣始終被包裹在人工生殖法的討論中，但人工生殖法規範的是生殖技術使用對象、程序與相關機構的管理，和代理孕母涉及委託者、代孕母與代孕子女等社會倫理，面向和層次完全不同。她呼籲，在社會尚無共識的情況下，應暫緩處理代理孕母章節、優先處理人工生殖法修法，以免兩項議題相互牽制，耽誤人工生殖法擴大適用對象的修法進度。（中央廣播電台）

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：廖梓鈞