代理孕母爭議！楊皓如盼「夫妻輪流生」：應該沒有媽媽會反對

楊皓如分享對代理孕母的看法。（圖／楊皓如臉書）

代理孕母爭議延燒，立法院日前逐條審查《人工生殖法》修正草案，擬擴大人工生殖的適用對象，是否納入代理孕母，讓朝野立委為此議題在立院交鋒，常透過社群分享日常的藝人楊皓如，也大方分享自己的看法。

楊皓如一開頭便表示：「代理孕母這個議題，我有不同的想法」，接著指出在科技發達的時代，生小孩這件事，是否能跟「孩子姓氏」般，能由夫妻理性溝通後，做出由誰生產的決定，倘若這個想法能夠被採納，她略為期待表示：「之後的陪產假就會不一樣了，不變的是一樣很溫馨呢」，如此一來，更能讓父母互相體驗生產時的喜怒哀樂。

楊皓如推測沒有媽媽會反對此法案通過。(圖／haojuju Instagram)

楊皓如最後在文末標記「#代理孕父」、「#無異議通過」，接著強調：「這個法案應該沒有媽媽會反對」，PO文曝光後，引起網友熱議：「這種的代孕我絕對支持，而且三等親免費剛好而已！婆婆要孫子，請兒子自己生」、「這個議題不連署投票說不過去」、「拒絕把女人子宮工具化」、「如果可以～真的很棒！女人就不會有石頭奶的痛苦了」、「我支持這選項，我投你一票啦」、「我也希望男的懷孕」。

楊皓如接著還惡搞自己生產完的照片，並跟老公的臉進行互換，讓老公好氣又好笑表示：「可以不要放我剛生完的疲憊照嗎」，她則是回覆：「不會，你好美」，夫妻倆的互動笑翻一票網友。

