代理孕母爭議一次看懂！支持理由是什麼？反對疑慮有哪些？30年拉扯怎解？

代理孕母是否合法化，是否修入人工生殖法，引起各方熱議。示意圖。取自Pexels



立法院衛環委員會8日排審《人工生殖法》修正草案，代理孕母合法化是否納入，引爆各方激辯，究竟代理孕母存在哪些爭議？《太報》整理各項意見，帶您一次了解。

什麼是代理孕母？

簡單來說，委託者請第三人代為懷孕、產下嬰兒，第三人即是代理孕母，技術上分2種，一種是「傳統式代孕」，代理孕母提供卵子、委託方提供精子，結合形成胚胎後植入孕母子宮內；另一種是「妊娠式代孕」，即委託方運用試管嬰兒技術提供胚胎，植入孕母子宮內，嬰兒與孕母沒有血緣關係。

各國開放的代孕模式裡，分有「利他代孕」和「商業代孕」，利他代孕通常屬於「無償」代孕，多為親友或志工代為懷孕，協助不孕家庭圓夢，開放國家包括加拿大、英國、澳洲、美國部分州；商業代孕則以營利為目的，請仲介公司媒合，委託人支付孕母的各項費用，開放國家有美國部分州、烏克蘭、俄羅斯，費用高昂，動輒上百萬元，美國更可能高達600萬元。

支持孕母合法化理由

目前台灣不開放代理孕母，早在30年前就討論過代孕合法化，因涉及倫理、人權、醫學、法律等領域，遲遲難達成共識。支持者理由包括：

1.保障生育權：對於有代孕需求者至少包括先天或後天無子宮，或子宮有缺陷的人，或自體免疫疾病患者等，開放後可保障他們的基本人權「生育權」，同時，嬰兒具有委託方的基因，還能維持遺傳關聯性。根據不孕症專家估算，台灣至少數千人有此需求，與是否領養小孩是不同議題。

2.不立法風險反增：由於台灣尚未開放，許多人跨海求子，卻在政府無法監管、資訊不夠明確情況下，容易出現難以解決的糾紛，諸如親權、國籍及監護權、詐欺等，甚至導致嬰兒變成國際孤兒。或是透過地下管道代孕，使得孕母、委託方、嬰兒的權益都無法受到保障。

3.挽救少子化：大力推動代孕合法的立委陳昭姿指出，台灣出生人數只剩10萬，開放代孕能幫助想生卻不能生，不怕養卻無機會養的不孕症病人，有助提升新生兒人口數。

反對方意見

孕母方面

1.剝削弱勢的疑慮：由於代孕費用百萬起跳，具有一定經濟能力者才能委託代孕，而懷孕具有風險，依各國統計，願意當孕母的人，高比例是經濟弱勢，出現「有錢人剝削弱勢女性」現象，即便以「利他」為名有限度地管制，也無法避免剝削的現實。像是烏克蘭曾因為貧窮，許多女孩以代孕求生存，成了「歐洲的子宮」，甚至遭到人口販運、強迫懷孕。

2.孕母的自主權：在代孕過程中，委託方可能以「對孩子好」為由，要求代孕者特定的飲食內容、生活方式，若需要接種流感疫苗、X光檢查、手術時，也可能要經委託方知情或同意才能進行，生小孩時也可能因委託方「看日子、看時間」的要求，必須採行剖腹產。因此，衛福部次長林靜儀直言：「不要假裝代孕者可以充分完全自己抉擇」。

3.子宮商品化、工具化的疑慮：有人認為，這是把女性當成懷孕工具，物化女性，也可能加深女人的價值就是生小孩的傳統觀念，進一步放大社會對血緣的執念，這是對女性人權的不尊重。

兒童方面

1.孩子不是商品：聯合國兒童權利公約強調，小孩不是任何人的所有物，必須拒絕「擁有小孩的權利」。過去因委託人自身狀況想結束委託的案例層出不窮，有的人發現代孕的孩子不健康，拒絕領養孩子；有的人因為經濟狀況變差，要求中斷；有的人因與另一半關係生變，改變心意等等。

如中國女星鄭爽被爆因與男友分手，要求代孕喊卡，但孕母已懷孕7個月無法中止，她準備棄養，盼讓他人領養。另有中國億萬富豪、電玩大亨徐波到美國找代理孕母，已生產或正在懷孕共計12個孩子，欲建立「超級家庭」的行為被發現後，他甚至向法院直接表明想透過代孕產下20個兒子，以便接管自己的事業，公司還在社群媒體宣稱，準備生100多個孩子。

2.孩子的權益：孩子無法選擇如何到世上，有人質疑，孩子有權利知道自己怎麼來的嗎？會不會產生身分認同的混亂？又如果，委託方因為沒有懷胎，會不會母性連結不足？孩子成長的過程如何能受到保障？

法律與親權複雜性：《民法》採分娩者為母的原則，即使是透過代孕生下孩子，孕母與孩子仍具有法律親子關係，在沒有嚴謹的配套措施，可能衍生許多法律問題。

朝野對入法意見分歧

由於代理孕母爭議大，目前行政院採行脫鉤做法，在《人工生殖法》修正草案擬先開放單身女性與女同志伴侶使用人工生殖，針對代理孕母的部分則待進一步討論。衛福部長石崇良強調，政府的立場並非全盤否定代理孕母制度，而是希望慢慢形成共識。

主要推動在《人工生殖法》修正草案納入代孕條文的陳昭姿表示，提出的草案內容參照202405衛福部版本，幾乎是全世界最嚴格的版本，核心是保護代理孕母，以及代孕子女最佳利益，其中有完整的委託者的條件與代孕媽媽的資格，後者包括國籍與年紀，包括生心理諮商，家庭與醫療評估作為具體的權益保障，若有配偶，也是評估的對象。在懷孕過程的健康、自主、隱私都涵括了，懷孕當中的風險也以優生保健法及代孕媽媽最佳利益作為後盾。

但包括綠營、民團仍認為不夠嚴謹，難以防範相關疑慮。

