代理孕母能救「少子化」？醫界示警：社會若無共識 恐成弱勢女性新風險
少子化壓力下，《人工生殖法》修法是否納入代理孕母引發立法院朝野激辯，醫界與民間團體皆呼籲，在社會尚未形成共識前，相關制度不宜貿然上路。（圖片來源／freepik）
台灣生育率持續走低，出生人口數已跌破13萬，少子化被視為影響國家競爭力與社會結構的重大議題，醫界、政策圈與社會各界都在尋求刺激出生率的策略，包括支持兒童與家庭照護制度強化、補貼育兒與托育服務等方案，也因此，《人工生殖法》修法延伸出是否開放「代理孕母（代孕）」的國內討論。
行政院提出修法方向之一是擴大人工生殖技術的適用對象，但「代孕是否納入法律框架」卻成為極具爭議的核心問題。
近來立法院審查修正草案時，代理孕母是否納入人工生殖法的版本引爆朝野與社會激辯，凸顯出台灣社會對此議題尚未有共識的現況。
醫界觀點：少子化需多面向政策，並非單靠代孕
一位醫界高層就代理孕母議題向《信傳媒》透露，「在社會共識尚未凝聚前，不宜在本次人工生殖法修法中貿然處理代理孕母議題。」
他表示，可以先針對已具共識的部分（如單身女性與同性配偶使用人工生殖技術）逐步開放，而代孕議題則應另立專法。
醫界高層強調，少子化的本質問題並非單純缺乏生殖技術，而是結婚率降低、經濟壓力、育兒成本上升等多重結構因素造成的。基於這些考量，醫界相關人士普遍認為政策重點應放在提升「可生育意願」與社會支持，而非僅靠一項高度爭議的生殖制度。
他進一步指出，現階段社會對於代孕是否能保障女性、代孕子女的權益、精神照護與法律責任等基本配套還未形成共識，因此「代孕若未有完善配套，就像把自己的利益建立在他人身上，容易造成不公平甚至剝削。你要如何避免經濟弱勢、偏鄉女性，成為『懷孕村』或被制度性剝削？」
他舉例說明，台灣社會中家庭內部壓力常影響個人決策，若代孕合法化後，年輕、經濟弱勢女性可能在父母或親人壓力下承擔懷孕的角色，卻缺乏必要保障；而這種情形在尚未高度成熟的社會文化中，是值得深刻反思的風險。
此外，他也提出一個核心觀點，「台灣目前的非婚生嬰兒比例只有約4%，與法國等西方國家50-60%的比例相比，顯示出台灣的生育模式仍深受傳統家庭結構與婚育觀念影響。」他認為，制度如何設計必須符合台灣文化與社會現實，而不能直接移植國外模式。
最新立法院爭議：代理孕母入法或脫鉤？
2026年初，立法院社會福利及衛生環境委員會排審《人工生殖法》修正草案，是否納入代理孕母成為重要焦點。多個版本草案中，有的將代理孕母相關條文納入，有的則呼籲脫鉤處理。
立法院委員會中的朝野交鋒顯示，國內社會在此議題仍有高度分歧：部分立委強調未達成共識前不能將代孕草率納入；另一些立委則認為應該在此法中首次規範代理孕母制度。近期審查情形顯示，有五個版本草案包含代孕專章，卻也遭到民進黨立委與支持脫鉤立場者強烈反對。
支持將代孕納入法案的立委主要觀點是，代孕可「保障生育權」，尤其對於因身體因素無法自然懷孕的人而言提供機會。若不立法，國內人民可能仍出國尋求代孕，造成無法監管的法律與倫理問題。
不過反對者則有的深刻疑慮包括：
1. 社會共識不足：代理孕母牽涉倫理、法律、兒童權利、女性身體自主與人權議題，社會尚未形成共識，不宜倉促立法。
2. 潛在剝削與不平等：經濟弱勢女性可能因誘因而承擔懷孕風險而被剝削，這並非簡單的自願行為。
3. 法律與親權複雜性：代理孕母產下的孩子在親權歸屬、國籍與監護權等法律層面可能衍生重大糾紛。
4. 納入人工生殖法不妥：有人主張代理孕母議題應與人工生殖修法脫鉤，另擬專法處理。
實際上，自2025年以來，政府曾嘗試在修法初稿中包含「利他代孕」規範，但後來因涉及爭議而決定將代孕議題從人工生殖法修法中分離，政院版草案並未納入代孕條文，顯示行政決策也在平衡社會反映意見。
延伸閱讀：明審人工生殖法》擴大適用對象上路在即 代孕議題仍成最大爭議
社會尚未有共識，民團籲代孕議題勿強行立法
除了立法院內的爭論，在立法院外也有多個民間團體積極參與討論。婦兒盟等婦女團體、性別平權組織與反代孕行動小組等，從不同角度提出對代理孕母制度可能造成負面後果的看法。
反對的主要論述重點包括：
1. 女性身體可能被工具化與物化
懷孕與生育的過程不應被當作委託者需求滿足的工具。
2. 健康風險與照護責任
可能沒有充分保障代理孕母，尤其在懷孕與產後可能遇到的醫療與心理負擔。
3. 弱勢族群的剝削風險
存在，尤其是經濟弱勢、原住民等社群可能因經濟壓力被迫承擔高風險懷孕。
4. 兒童權益應被考量
代孕所生嬰兒的身分認同與親權問題需要更多倫理與法律探討。
民間團體也多次呼籲政府與立法院，在未取得充分社會共識前，應避免強行立法，並分階段處理人工生殖技術與代理孕母相關議題。
代孕能否「救少子化」？
在台灣社會中，代孕是否真能提升出生數，仍存在截然不同的認知與評價。
專家表示，若將人口政策的期待過度寄託於代孕制度，恐怕忽略了造成少子化的根本原因，且即使代孕合法化，實務上仍可能因高昂成本與實際需求有限，難以對整體出生人口產生顯著影響。
如醫界高層所說，代孕議題本身不能當作救少子化的万能藥方，重要的是同時建構完善的社會支持制度與重構公共政策方向。他也強調，應先處理已具共識的人工生殖技術擴大適用，並逐步累積社會對代理孕母的理性討論與規範經驗，再視社會與法律準備度設計配套方案，才是負責任的政策路徑。
代理孕母制度在台灣引發熱議超過30年，直到如今仍然是高度敏感的公共政策議題。立法院日前的草案審查、民間團體的意見與醫界專家觀點均指出，社會還未形成對此議題的共識。
對於政府與立法機構而言，如何在尊重女性身體自主權、保護兒童與弱勢族群權益、並兼顧生育政策需求與倫理價值間取得平衡，是未來必須面對的挑戰。台灣能否在少子化衝擊下找到一條既符合人權保障又能提升出生率的政策路徑，仍有賴政府、醫界、立法機構與社會各界繼續共同對話與精細調整。
更多信傳媒報導
2026大選》王世堅「孤鳥」性格成北桃提名難題？昔日與蘇系恩怨恐拖累區域聯防
CES2026》無人機與智慧座艙進入「大腦級」競爭 AI要會飛、會駕駛跟管座艙
卡尼總理親中 美商務部長直言這將嚴重減弱加拿大與美國談判的地位
其他人也在看
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 2則留言
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 19 小時前 ・ 8則留言
長子開戰控貝克漢6罪狀！小兒子「1動作表態」不忍了：你以為你是誰
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，家庭紛爭延燒。據了解，布魯克林在公開聲明中曾提及，自己在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。如今貝克漢小兒子克魯茲也表態了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 42則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 59則留言
攀登101全球直播！Netflix「一招」不讓墜落畫面播出
體育中心／李明融報導全球知名的傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）即將於本週六（24日）挑戰徒手攀登台北 101，這場高風險挑戰全程將由Netflix進行獨家直播。他將在沒有安全防護的情況下登上台北101頂端，全世界都為這項壯舉屏息以待，不過外界擔心如果他不幸墜落，畫面是否會立刻傳到全世界，對此Netflix已經做好防範措施。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 36則留言
台南「妃龍大戰」結局已寫好？媒體人大膽斷言：這人上天
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選。立委陳亭妃在民進黨台南市長初選民調中勝出，將對決國民黨謝龍介，媒體人黃揚明也預言最終結局。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 129則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 24則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
罹食道癌突病危送醫！龍千玉親弟憔悴首公開露臉 「最新病況」曝光
本週（24日）播出的最新一集中，歐漢聲展現「厚臉皮」功力，點名要與金曲歌后曹雅雯合唱情歌〈夢中情話〉，更拍胸脯保證：「今天絕對不模仿，我認真唱！」但轉頭又開始模仿張學友，讓曹雅雯忍不住回頭和陳亞蘭告狀「吼唷！你看他啦！」沒想到音樂一響起，歐漢聲再次破功，轉頭化身「阿杜」沙啞深情開唱，讓曹雅雯瞬間破防，笑場到直接蹲坐在地，最後更氣到直接在攝影棚「出手揍他」！蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
豐原王家5口遭詐騙⋯走絕路！獨活空軍女婿揭遺書血淚：她入獄才是贖罪
台中豐原王姓一家五口，遭團購主李惠雯詐騙1536萬元，害得王家五口被迫抵押房產後，因不堪逼債恐嚇，走上絕路。王家人在遺書中指出，「李團長」李女為兇手，並透露「恨我們太軟弱，所以用死亡面對絕望」，不過也牽掛正在空軍服役的二女兒女婿，盼他要好好活下去。去年11月全案偵結，李女被依詐欺取財、違反銀行法、恐嚇取財未遂、重利、洗錢等罪起訴。昨（22）日台中地院開庭時，空軍女婿也透過律師發聲，表明希望李女接受三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 7則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
捕獲野生男神！霍建華台北吃早餐被認出 霸氣「掏現金」幫學生粉絲買單
演藝圈男神霍建華，私下低調親民的作風再度圈粉！近日有網友在台北一家平價早餐店偶遇霍建華，沒想到男神不僅毫無架子主動搭話，甚至在離店前悄悄幫隔壁桌的學生粉絲買單。這段暖舉被PO上網後引發熱烈討論，讓網友大讚：「男神能紅這麼多年，真的不是沒有原因！」鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前 ・ 61則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
女醫控「被當提款機」 前婆婆駁：她常飆罵老公、離婚後總算安寧
台南市東區深耕17年的「侯娟妃婦產科診所」無預警歇業，女醫師侯娟妃一度被父母與丈夫報案列為失蹤人口。隨著失蹤謎團破解，侯娟妃與前夫家庭的離婚訴訟內幕也隨之曝光，前婆婆更出面反擊駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 48則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 70則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 66則留言
台灣多地跌破10度！又濕又冷原因曝光 預計「這天起」有望回溫
即時中心／高睿鴻、魏熙芸報導今（22）早全台各地、尤其北部民眾，出門上班上學時，可能都會感覺到明顯寒意；氣象署科長林伯東說明，我國目前正受到強烈大陸冷氣團影響，所以各地確實都有出現低溫。不過他也說，大概從明（23）日白天以後，就會逐漸回溫，一直持續到下週一（26日），才會有下一波冷空氣抵達。他續指，今天清晨最低溫主要出現在台北、桃園、新竹、苗栗以北、宜蘭與金門等地，大約僅10度左右；馬祖僅6度、最低溫則是連江南竿5.7度。民視 ・ 1 天前 ・ 2則留言