代理孕母藏犯罪風險！石明謹翻「喬治亞取卵案」問：台灣準備好了嗎？

[Newtalk新聞] 代理孕母合法化議題因藍白立委提案再次引發熱議，衛福部長石崇良即指出，社會對代孕議題仍存在高度歧見，相關修法重點應放在保障女性生育權。名嘴石明謹則在臉書發文示警，他提及去年(2025)2月跨國犯罪集團誘騙女性至喬治亞強制取卵的案件，並認為這也是代孕可能衍生的犯罪與倫理問題，「我們有想好應對嗎？」





石明謹表示，最近有幾位藝人說他們去中國注射幹細胞效果很好，然後正好又有藍白立委提案要在台進行代理孕母合法化。他表示，2025年2月時，泰國警方跟國際刑警組織救出了3名被騙到喬治亞的女性。石明謹指出，這3名女性看到由來自中國犯罪集團刊登的廣告，以60-80萬泰銖的代價徵求代理孕母，由於泰國人前往喬治亞無需簽證，喬治亞是代理孕母合法化的國家，該集團就以此為說帖要求這些女子前往喬治亞代孕。

受害者抵達喬治亞後的遭遇極其悲慘，石明謹進一步強調，她們一到喬治亞就立刻被沒收護照，並關在郊外的一個莊園，她們每個月都被迫打排卵針，並且被注射藥物之後強制取卵。石明謹表示，在當地被關押了近百名泰國女子，由於長期關押、注射藥物跟取卵的緣故，她們的身體狀態都非常糟糕。石明謹指出，取卵要幹嘛呢？目前沒有確切的證明。





石明謹說明，據推斷很有可能是在另外的地方用其他的代理孕母生下小孩，也就是取泰國東方人的卵讓其他適合懷孕的孕母懷孕。石明謹指出，沒有人會用這樣的方式來生子，所以合理推斷是用來做人體實驗或是採取新生兒的幹細胞做為醫療之用。石明謹進一步強調，由於這是犯罪集團幹的勾當，比較有可能是後者。





石明謹最後表示，不是說在台就會發生一樣的事情，但如果要通過代理孕母，石明謹進一步強調，「我們有想好應對各種可能發生的犯罪與倫理問題嗎？」

