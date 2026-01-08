代理孕母？沈伯洋以自家為例：不要緊抓著血緣不放，拜託

記者李鴻典／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會今（8）天排審《人工生殖法》部分條文修正草案，其中國民黨立委與民眾黨團提出的《人工生殖法》包含「代理孕母專章」，引發關注。民進黨立委沈伯洋直言，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。不要緊抓著血緣不放，拜託。

沈伯洋直言，血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。（圖／記者楊士誼攝影）

沈伯洋在臉書發文寫下，他今天在立法院發言時提到，自己由衷認為，代孕制度不僅僅在國外問題重重，它在台灣更不合適。

「大家都知道我的孩子是收養的。我常說，我們家一家三口彼此都沒有血緣關係，但這完全不妨礙我們彼此相愛」。

「愛才是家庭的基石，不是基因」。沈伯洋說，在收養的過程中，會要經歷過說服長輩的過程。當代孕變成選項，社會對血緣的執念會被進一步放大。許多長輩可能會認為：「既然有錢就能解決，為什麼不找代孕生一個「自己的」？」

沈伯洋認為，這種壓力，會變成婚姻中沉重的枷鎖，讓更多人對婚姻感到卻步；更讓人難過的是，當法律過度執著於血緣的想像，那些正靜靜等待著被愛的孩子，反而減少了被看見的機會。

血緣早已不是定義家庭的唯一標準，修法把血緣這個緊箍咒弄得更緊，對台灣社會沒有好處。沈伯洋強調，不要緊抓著血緣不放，拜託。

沈伯洋重申，代孕衝擊的是身體自主權，而代孕根本的邏輯是「外包血緣的維持」。法律有必要創造一個制度，犧牲弱勢者的自主權，放大血緣的想像，並且邊緣化既有需要幫助的小孩嗎？怎麼想都是不合理。

力推修法的民眾黨立委陳昭姿則說，「代孕法制化」是她努力30多年的法案，是她一生的心願，她會堅持到底！立法工作，不該建立在對他人家庭的輕率評價與不實指控之上；更不該選擇性地決定，誰的痛苦與期待，才算是「民意」，請你們高抬貴手，放過這些引頸期盼代孕法制化的病人。

