代理教師缺額近300人！張文潔批北市教師支持系統失靈

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員張文潔2日在議會質詢時指出，今年8月開學前，臺北市國小竟出現將近300個代理教師缺額補不到人，顯示教師職場環境與支持系統出了大問題。

張文潔指出，目前教學現場教師長期處於高壓，需面對大量投訴案件、動輒被啟動的「校事會議」及行政事務，導致教師身心狀況亮紅燈。她質疑，教育局在兒虐事件中未保護好孩子，在教師身心困境時，也同樣沒有接住老師。她表示，過去臺北市被視為首善之都，教師擠破頭要來，現在卻是寧願去新北、桃園也不願留下，凸顯市府未能提供足夠的支持。

張文潔提到，目前市府提供的教師免費諮商主要管道在陽明山的教師研習中心，但要住在南港、文山的老師必須花一個半小時搭車上山才能諮商，身心早已疲乏。此外，現行流程要求教師「先填寫個人資料寄給研習中心審核」，且專家多為師範體系現任或退休教授，與教育局有深厚連結，導致基層老師擔心隱私外洩或被貼標籤，缺乏使用意願。她直言，這種缺乏獨立性與隱私保障的「機構內諮商」設計，根本是在為老師設門檻。

張文潔進一步指出，外縣市做法例如桃園、新北已將教師諮商服務委外辦理、社區化，讓老師可就近在市區的診所或諮商所接受服務，且由教育局編列預算補助並保障個資不回流。她強調，臺北市擁有全臺密度最高的心理諮商所，市府應立即打破封閉系統，比照外縣市模式，將資源送到老師身邊。

張文潔強烈要求蔣萬安市長正視教師支持系統的制度性失敗，並提出三大訴求：打破封閉系統、導入民間資源；將服務社區化，確保個資隱私不回流教育局；並增加量能與次數，照顧涉訟或高風險教師。

