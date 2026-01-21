代理新竹市長任內要女公務員「連上廁所都要跟」？邱臣遠回應了

即時中心／徐子為、許雯絜報導



近期傳出新竹市副市長邱臣遠2026九合一大選可能轉戰竹北市長選舉，不料今（21）天卻被媒體報導指控邱，於代理市長期間出現霸凌與再次性騷擾爭議，有名市府女職員被邱要求「就連我上廁所都要跟」，讓女員工感到不適，並對邱相關言行蒐證。對此，邱臣遠下午出面否認報導指控，稱相關說法「子虛烏有」。





媒體《風傳媒》報導，邱臣遠任代理市長期間「官架子不小」，他當時強調除了他自己說不用跟的行程，其餘都要安排人力跟，其中，邱還曾跟某位C姓女公務員說，「就連我上廁所都要跟」，讓該位女職員感到不舒服，後對邱臣遠各項言行默默蒐證。



對此邱臣遠表示，對於報導引述的相關說法皆為子虛烏有，已對本人及市府的名譽造成極大傷害。為求儘速還原事實真相，我要求市府主動啟動相關調查程序；同時為捍衛個人名譽，對於不實指控的相關人士，將保留法律追訴權。



市府人事處也表示，市府申訴管道暢通，對任何案件市府都依法定程序，並會在保護當事人的立場上嚴謹處理。







