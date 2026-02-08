代理縣長林茂盛籲行政院儘速核定宜蘭至羅東鐵路高架化與高鐵延伸宜蘭計畫

宜蘭縣代理縣長林茂盛籲行政院儘速核定宜蘭至羅東鐵路高架化與高鐵延伸宜蘭計畫。（記者董秀雲攝）

宜蘭縣代理縣長林茂盛於今（八） 日陪同行政院長卓榮泰至宜蘭考察宜蘭軌道建設發展，如今已進入行政院核定的最後關鍵階段，懇請行政院儘速核定「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」及「高鐵延伸宜蘭計畫」，回應地方多年期待，為東部交通發展奠定重要基礎。

代理縣長林茂盛表示，縣府已完成聯外交通、都市計畫變更等關聯計畫，全力配合中央政策提供必要行政協助，期盼行政院正視宜蘭長期發展與區域均衡需求，儘速核定兩計畫，讓宜蘭在國家整體交通布局中發揮關鍵角色。

代理縣長林茂盛指出，宜蘭縣鐵路立體化之必要性，自臺灣省政府交通處八十二年三月完成「宜蘭地區鐵路立體化(郊區化)可行性研究暨規劃」以高架化方案作為後續配合相關公路與區域發展計畫之推動方向。後經縣府九十五年研議可行性研究計畫，歷經一O一年交通部修訂「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，遂終一O九年十月廿六日獲行政院核定可行性研究，續由交通部鐵道局辦理綜合規劃，經一一四年十二月十日國發會審議綜合規劃審議，現行政院核處中。

代理縣長林茂盛強調鐵路高架化歷經三十三年努力，完成後可望消除宜蘭至羅東段九處平交道，四處陸橋、四處車行地下道，有效降低交通事故風險，改善交通瓶頸，提升醫療救護與緊急通行效率，縫合都市空間，改善市容景觀，帶動場站周邊土地活化與都市更新，實質提升民眾生活品質。

另代理縣長林茂盛感謝行政院政委陳金德召開專案協商會議，計畫總經費五O一點五四億元，中央分攤四四三點九九億元，縣府負擔非自償五十七點五五億元，自償性經費十五點一七億元，俟計畫完工通車後分年編列歸還中央。

在對外交通方面，代理縣長林茂盛在陪同卓榮泰院長搭乘列車過程中提到，高鐵與鐵路高架相互關聯，待高鐵延伸宜蘭計畫完成後，可縮短臺北至宜蘭旅運時間，有助紓解國道五號長期壅塞，建構穩定可靠的軌道運輸系統，並強化宜蘭、花蓮及臺東聯外交通，促進觀光與產業發展。