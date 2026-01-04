代理總統擁華爾街人脈 哥哥是議長

美國3日逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，該國最高法院下令由副總統德爾希．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）擔任代理總統。羅德里格斯是一位律師、外交官和政治家，哥哥擔任國民議會議長，並且在華爾街擁有人脈，加上她英語流利，時常被描繪成一位受過良好教育、親民的溫和派。

根據美聯社與CNN，羅德里格斯曾擔任通訊部長、外交部長與制憲大會主席，自2018年起擔任委內瑞拉副總統，且目前兼任財政部長與石油部長。羅德里格斯一直是查維茲主義的領導者之一。查維茲主義是由前總統查維茲展開的政治運動，自查維茲2013年去世以來便由馬杜洛領導。

羅德里格斯是一位在英國和法國接受教育的律師，長期以來在世界舞台上為查維茲發起的革命發聲。她和哥哥荷黑．羅德里格斯都擁有源自悲劇的堅定左翼立場。他們的父親是一位社會主義領袖，在1970年代死於警方拘留期間。這起事件震驚當時許多活動人士，包括年輕的馬杜洛。

與馬杜洛核心圈子中的許多人不同，羅德里格斯兄妹並未受到美國的刑事起訴。羅德里格斯與石油業和華爾街的共和黨人建立密切關係，她過去交涉的對象包括美國黑水保全公司創始人普林斯，最近則是川普特使格瑞尼爾。格瑞尼爾曾試圖與馬杜洛談判，以期讓美國在委內瑞拉獲得更大的影響力。

羅德里格斯的形象和90年代與查維茲一同拿起武器反對委內瑞拉民選總統的軍方強硬派形成鮮明對比。強硬派中的許多人，特別是內政部長卡貝友，因販毒罪在美國被通緝，並且被指控犯有嚴重侵犯人權的罪行，不過他們仍掌控委內瑞拉軍隊。

報導指出，這給羅德里格斯確立權威帶來巨大挑戰，但分析人士表示，他們預期委內瑞拉的權力掮客會像以往一樣團結起來。杜蘭大學社會學教授史邁德表示：「這些領袖都看到團結的價值。卡貝友一直以來都甘願屈居第二或第三，因為他知道自己的命運與馬杜洛息息相關，現在他很可能再次這樣做。」