代理美軍火大廠？藍白：SAE是誰 請福麥說清楚

福麥十四日公開聲明取得美國知名軍工大廠SAE代理權，政界進一步質疑「SAE」。(資料照片)

記者王勗∕台南報導

針對獲國防部火藥ＲＤＸ（海掃更）近六億元標案的台南室內裝修福麥公司聲稱獲美國知名軍火大廠ＳＡＥ的十年台灣獨家代理權，國民黨立委王鴻薇直指台灣小公司拿到美國軍工廠授權有違常理，台南民眾黨代表江明宗也向業者喊話，把哪個美國ＳＡＥ公司說清楚、講明白。

福麥十四日委由律師發聲明，強調負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人均無任何政黨黨員身分，媒體報導稱李文慶等人係「賴友友」，與事實完全不符。

福麥指出，ＲＤＸ為飛彈、火箭、砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國、印度輸出，取得過程不易，實務需透過合法民間管道，間接取得原料，公司取得美國知名軍工大廠ＳＡＥ公司為期十年台灣獨家代理權，得標過程經得起考驗，現標得中科院兩件採購案，一件已完成交貨履約，另件已在得標後兩週內取得美國官方輸出許可證明且正交貨中。

當初舉發此案的王鴻薇也在臉書回應強調，國內ＲＤＸ炸藥採購並非僅福麥有能力，福麥過去的資本額與營業項目皆非國防專業，近幾月變更營業項目僅數月就得標數億元的國防標案，況且福麥是資本額一千九百萬台幣的公司竟能拿到美國軍工廠的獨家授權，也有違常理，國防部須徹查釐清幕後有無其他實際得標者、是否存在利益關係，招標條件有無疏失等。

江明宗在社群媒體表示，經網路搜尋並未聽聞美國有知名軍工廠「ＳＡＥ」，美國唯一生產ＲＤＸ和ＨＭＸ炸藥的工廠，是以「政府擁有，承包商營運」模式，如果由BAE Systems管理工廠出貨，是否實質等同於美國防部直接出貨給台灣？

江明宗指出，如果福麥所稱ＳＡＥ指的是「ＳＡＥ Manufacturing Specialties Corp」這間公司，它充其量只是一個經銷商，貨源也是來自 BAE Systems 管理的工廠，他同時質疑「美國對於武器出口有這麼簡單？」

江明宗說，若ＳＡＥ是採購其他國家的ＲＤＸ和ＨＭＸ炸藥後再販售至台灣，美國跟炸藥出口國都要有輸出許可，不會只有美國的輸出許可。

江明宗也透露台南還有個斜槓案例，從農藝及園藝業斜槓到槍砲彈藥刀械輸出入業，還兼做槍枝保養；外觀看起來是另一間室內裝修公司，但怎麼也看不出跟國防工業的連結。