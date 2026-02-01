代糖飲料害人更胖？精準研究揭密！這樣喝降體重、還護心血管

記者施春美／台北報導

許多人怕胖或擔心糖尿病，會喝代糖飲料，但又擔心代糖飲料讓人更胖。(示意圖／Pixabay)

許多人怕胖或擔心糖尿病，會喝代糖飲料，但又擔心代糖飲料讓人更胖。醫師王思恒表示，一篇新研究指出，這一切的誤會都來自一個邏輯陷阱「反向因果」。研究發現，若將含糖飲料換成代糖後，受試者的體重、體脂肪率明顯下降，甚至心血管風險也降低了。

復健科醫師王思恒在其臉書「一分鐘健身教室」表示，許多怕胖的人曾經手拿著一罐零卡可樂，但又心想「聽說喝代糖會破壞腸道菌，喝了反而更胖！」此時人會猶疑不定。但最新的2025年科學研究出爐，指出這一切的誤會，都來自一個超大的邏輯陷阱「反向因果」。

王思恒表示，上述的邏輯反向因果的陷阱，就如同消防員並未縱火一樣。當一個人每次經過火災現場，都會看到一群穿著防火衣的消防員，若人統計學不好，可能會認為，「消防員出現的地方就有火災，所以消防員是縱火犯。」

醫師王思恒表示，研究發現，若將含糖飲料換成代糖後，受試者的體重、體脂肪率明顯下降，甚至心血管風險也降低了。(圖／取自粉專「一分鐘健身教室」)

「代糖導致肥胖」論點＝反向因果的邏輯陷阱

王思恒表示，上述內容聽來很荒謬，但「代糖導致肥胖」的論點，犯了相同的錯誤，並非因代糖讓人變胖，而是因為人們變胖，而開始改喝代糖。這在科學上叫做「反向因果（Reverse Causality）」。2025年刊登於期刊《Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism》(應用生理學、營養學和代謝)的研究中，科學家們將數據分成2組來看：

1. 懶人看法（Naive analyses）：只看「誰在喝代糖飲料」。喝的人確實比較胖（此因想減肥的人才喝代糖飲料）。這也是WHO之前部分建議的數據來源。

2. 精準看法（Bias-adjusted）： 觀察「把含糖飲料換成代糖」後會發生什麼事。結果發現，一旦採用精準分析，數據出現了大反轉。當人用代糖飲料「取代」原本的全糖飲料時，受試者的體重、體脂肪率明顯下降，連心血管風險也降低了。

這意味著，若人原本每天喝一杯全糖珍奶，改成喝代糖版本，真的會變瘦。他強調，這篇研究並不是要人把代糖當水喝，而是要幫代糖洗刷冤屈。民眾應記住下列2原則：

1. 若平常只喝水：就繼續保持，不需要代糖。

2. 若是「螞蟻人」：無法放棄甜味，卻又想控制體重，將「糖」替換成「代糖」，絕對是經過科學認證、聰明且有效的減害策略。

