一代藝術巨擘殞落 台南文化獎得主林智信辭世 享壽90歲

林智信創作巨幅油畫〈芬芳寶島〉，圖為2009年受訪照。(資料照，記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第6屆台南文化獎得主、台灣重要藝術家林智信先生，於今(31)日清晨辭世，享壽90歲。消息傳出，藝文界深感哀痛，各界不捨一代藝術巨擘殞落。

台南市長黃偉哲表示，林智信先生長年以藝術為載體，保存並轉化台灣文化記憶，透過美學形式深刻描繪台灣風俗民情，其代表作〈迎媽祖〉、〈芬芳寶島〉不僅呈現土地的生命力，也將台灣文化推向國際舞台。林智信辭世，不僅是台南之痛，更是台灣藝文界的重大損失。

林智信1936年出生於台南歸仁，1955年以優異成績畢業於台南師範學校藝術師範科，為科班出身藝術家。其一生橫跨藝術創作、美術教育與文化外交，數十年來持續深耕台灣藝術土壤，成就卓著。世界最長版畫〈迎媽祖〉、巨幅油畫〈芬芳寶島〉，以及大量台灣鄉土木刻版畫，皆為其重要代表作。

南市文化局指出，林智信老師創作能量豐沛，擅長多元媒材，涵蓋雕塑、交趾陶、水墨、琉璃、版畫及油畫等。他以靈動線條與厚實色彩，刻畫台灣農村景觀、民間信仰與庶民生活，展現土地的樸實意象與深層人文精神，彰顯台灣文化的力量與美感。

林智信一生致力藝術創作與文化傳承，作育英才、獲獎無數。台南市政府於2009年頒授其「榮譽市民」，並於2017年頒予「第6屆台南文化獎」，肯定其對文化藝術的深遠貢獻。斯人已遠，然其作品與精神將持續流傳，成為世代創作者與觀者心中不滅的文化光景。

