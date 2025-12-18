代表台灣角逐立邦AYDA Awards最高榮譽白金獎 陽明交大陳秉寬勇闖國際舞台

cnews124251218a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

由立邦NIPPON PAINT主辦的國際級青年設計師競圖比賽AYDA Awards，13日在台北市光點台北迎來決選之日。在評審團一致共識下，最終由陽明交通大學建築研究所陳秉寬以高度嚴謹的《重構築居──信仰之島的循環構築系統》以「構築本身」去建構澎湖人與環境之間更適關係的策略，獲得評審團青睞拿下金獎。中原大學室內設計學系陳誼庭、劉芷安以跑者精神融入空間設計的自由創意榮獲銀獎；中原大學地景建築學系碩士班林芷妍、呂姵柔則以生態浮島重建桃園埤塘文化獲得銅獎。金、銀獎得主將在2026年代表台灣，與全球20座城市的設計新銳共同競逐最高榮譽白金獎，爭取前進哈佛大學進修的難得機會。

在2025年度主題《設計：鑄就文化傳承》召喚下，本屆設計案更多聚焦於傳統場域與人的全新關係；包括廟宇廟埕與人的關係、原住民傳說與當代的關係、農場與生活的關係、甚至是更廣大重劃區域與未來生活的關係，學子們抽絲剝繭的分析規劃，都讓評審留下深刻印象。主辦單位表示，旨在激發青年室內設計和建築設計創新能力的國際競圖比賽AYDA Awards，歷年來持續透過提出更高層級年度主題鼓勵青年設計師們提案，從本屆多件作品試圖指涉未來、大膽發想來看，顯見青年學子意識到當代人類所面臨的世界正劇烈轉變中，而文化的存續更顯重要。

榮獲金獎的陳秉寬曾在澎湖居住長時間，觀察到傳統澎湖的咕咾石建屋文化已逐漸消逝，連帶著人與環境之間的緊密連結也淡薄。因此，他提出了〈重構築居──信仰之島的循環構築系統〉，運用澎湖天然廢材的重新鑄造，打造出一塊塊可多元運用的模組，如同一塊塊咕咾石般，成為在地資源重新循環的在地建材。由於其對環境的觀察入微，及利用構築去建構一個對人與環境「更適合的關係」的策略，不僅讓人與環境對立的問題有了更好解方，更直接回應澎湖傳統文化的存續，獲得評審一致認同奪下金獎。

榮獲銀獎的陳誼庭、劉芷安將當代運動文化中最鮮明的跑者精神，提煉成為辦公室裡讓人一眼就熱身準備衝刺的鮮橘跑道。大膽的配色與成熟的空間配置，也讓作品〈環識徑界〉成為回應當代文化的最佳代表。至於銅獎的林芷妍、呂姵柔則著眼於逐漸消失的桃園埤塘文化，作品〈When water revives, Culture returns〉直指在埤塘文化消失的同時，如何透過更有創意的垂直親水農地，成為自然循環的再生場域。

評審特別鼓勵得獎者，未來能在文化論述上著墨，期待優秀作品能更加深入探究，以將設計與其所依據的文化或環境主題，建構出強而有力的關聯，有朝一日成為真正有益於社會的可行方案。由立邦NIPPON PAINT主辦、專屬學生的國際競圖AYDA Awards每年在全球20座城市同時展開競圖比賽，各城市金獎得主將可代表參加隔年於海外舉辦的白金獎總決賽，挑戰獲得哈佛大學設計學院為期三週暑期課程「DESIGN DISCOVERY」的進修機會，這也是台灣設計新銳向國際發聲的最佳時機。

