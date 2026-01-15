代表台灣！葛藍喬安娜澳網「一分大滿貫」奪亞軍爆紅 獲封MVP、球王看呆了

葛藍喬安娜在澳網「一分大滿貫」爆冷打進決賽，吸引所有目光。（翻攝 Australian Open YouTube頻道）

台灣女將葛藍喬安娜（Joanna Garland）在2026年澳洲網球公開賽話題表演賽「一分大滿貫」（One Point Slam）中爆紅。她代表台灣出賽，在「一分定勝負」的刺激賽制下，連續爆冷擊敗多位世界級名將，一路闖進決賽，最終奪下亞軍，不僅被澳網官方封為當晚的MVP，連場邊觀戰的西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）都看呆，成為全場焦點。

一球定勝負有多刺激？ 連艾卡拉茲都看傻了？

賽事14日在澳網中央球場Rod Laver Arena登場，每場比賽僅打一分就分出勝負，混合職業選手、業餘球員與名人同場競技，包括歌手周杰倫，冠軍可獨得100萬澳幣（約新台幣2,158萬元），話題性十足。

喬安娜爆冷擊敗當今世界第3的茲維列夫。（翻攝 Australian Open YouTube頻道）

喬安娜目前世界排名第117名，近期狀態正佳，上週才在WTA 125坎培拉女網賽中奪冠。此次意外獲得一分大滿貫參賽資格後，她把握機會，在短兵相接的賽制中，展現冷靜與爆發力，接連擊敗多位名將，包括德國名將茲維列夫（Alexander Zverev）、澳洲「壞小子」基里奧斯（Nick Kyrgios）、前世界第3的希拉女將莎卡瑞（Maria Sakkari），以及克羅埃西亞女將維基奇（Donna Vekic），成為場上最後留下的職業選手。

艾卡拉茲（中間綠衣者）看到喬安娜擊敗茲維列夫當下，都看傻了。（翻攝 Australian Open YouTube頻道）

其中她擊敗目前世界排名第3的茲維列夫，最為精彩，兩人來回相持20球，最後茲維列夫回球出界。當喬安娜獲勝時，轉播鏡頭隨即拍到在場邊觀戰的艾卡拉茲，可見他雙手抱頭、睜大眼露出難以置信的表情，當場看呆。

沒拿冠軍卻更紅？ 澳網封MVP、IG追蹤瞬間破萬？

而在決賽中，喬安娜對上澳洲業餘選手史密斯（Jordan Smith），29歲的史密斯是網球教練，同樣一路爆冷、擊敗世界第2名的辛納（Jannik Sinner）等強敵晉級。決賽前雙方以剪刀石頭布決定發球權，喬安娜勝出，選擇先發球，她發球後，史密斯回擊到底線，隨後喬安娜反手出現失誤，讓史密斯以一分之差奪冠，抱走百萬澳幣獎金。

喬安娜在決賽中敗給史密斯（左），但仍圈粉無數。（翻攝 Australian Open YouTube頻道）

雖然與冠軍擦身而過，喬安娜的表現仍驚艷全場。她賽前幽默表示：「今晚有三個贏家，一個是網球，另外兩個是我和史密斯。」展現運動家精神。澳洲官網賽後更直接封喬安娜是當晚的MVP，盛讚她在眾星雲集的舞台上搶盡鋒頭。而她也圈粉無數，IG在短時間內突破萬人追蹤。

喬安娜在澳網「一分大滿貫」中搶盡鋒頭。（翻攝tntsports IG）

此外，國際媒體廣泛報導此賽事，WTA官網稱喬安娜「獲得亞軍，卻成為場上最受矚目的焦點。」《BBC Sport》《衛報》《The Athletic》《TNT Sports》和奧運官網都盛讚她的表現，強調她代表中華台北（Chinese Taipei）或台灣出賽，擊敗多名大滿貫決賽級選手，成為澳網開幕週最令人驚豔的名字。

