代表民進黨出戰台北市長？林右昌曝近況：個人沒規劃參選2026大選

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

距離2026大選不到一年，民進黨台北市長人選備受關注，外界點名立委王世堅、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌等人。不過，林右昌今（19）日表示，他近期聚焦思考台灣未來，及民進黨過去的執政，並沒有參選2026大選的規劃。

林右昌今日下午出席TIA名人講堂「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講。（許詠晴攝）

2026台北市長選舉，國民黨現任市長蔣萬安爭取連任，民進黨人選仍是未知數，目前檯面上僅台灣壯闊聯盟創辦人吳怡農表態有意參選，但包括立委王世堅、吳思瑤、莊瑞雄、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人都曾被點名。

廣告 廣告

林右昌今日下午出席TIA名人講堂「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」專題演講。會前，林右昌分享，他最近關注全社會防衛韌性、城市韌性、高科技產業發展，以及AI世界下國家治理、社會衝擊等衝擊。

林右昌表示，思索台灣的未來，才是他現在最重要的工作，也是他對自己的期許與目標。至於選舉非常感謝大家的關心與厚愛，很多人都在幫他找選舉的工作，但他個人並沒有任何參加2026大選的規劃。

媒體進一步問，民進黨中央是否徵詢參選意願？林右昌說，他這陣子不斷思考台灣的未來，也反思民進黨過去的執政，這是身為一個政治人物應該做的工作，也是他現在認為最重要的事情。記者也追問，若被黨徵召是否接受？他僅回「我想我剛剛國語應該講得很清楚」。

更多FTNN新聞網報導

交表順便偷嗆蔣萬安？吳怡農談參選原因：台北4年的變化「大家心裡有數」

黃暐瀚分析5縣市有機會「由藍轉綠」 徐國勇致謝：這一講我信心十足

「蔣萬安連任如探囊取物！」王世堅稱稍安勿躁：民進黨還在忙其他

