代表民進黨出戰台北市長？鄭麗君曝1原則：這考古題已回答超過10年了

台美日前達成15%不疊加關稅協議，負責談判的行政院副院長鄭麗君，近期被點名參選台北市長。對此，鄭麗君今（20）日表示，這是考古題了，她已經回答超過10年，過去她的回答都算數，她是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人。



鄭麗君日前率談判團隊赴美完成關稅協議，昨日返台，引起國人關注，加之民進黨遲遲決定台北市長參選人選，鄭麗君屢次被外界點名參選，民進黨選對會成員陳培瑜昨（19）日說，民進黨當然希望台北市長是一個有能力面向國際對話、討論、交流的人，但仍待選對會討論，請大家再給一點時間。



鄭麗君今日出席行政院記者會說明台美談判過程，被問及是否可能參選台北市長，鄭麗君說，這與今日的主題無關，但她也說，這是考古題了，她已經回答超過10年，過去她的回答都算數，她是一個做什麼說什麼，說什麼做什麼的人。



