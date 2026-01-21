代表民進黨參選嘉義縣長！翁章梁秀蔡易餘60公斤照 揭他為何變「靈活的胖子」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（21）日拍板由立委蔡易餘參選嘉義縣長，同時召開提名記者會。現任嘉義縣長翁章梁介紹蔡易餘出場時，特別秀出一張蔡年輕時的照片分享，很多人可能沒看過60公斤的蔡易餘，他經常笑蔡怎麼現在變這麼重，就是因為蔡經常往返南北服務鄉親，累積了十年才變成現在「靈活的胖子」，希望鄉親能繼續支持蔡，讓蔡易餘來領導嘉義縣未來的黃金十年。

現任嘉義縣長翁章梁介紹蔡易餘出場時，特別秀出一張蔡年輕時的照片分享，很多人可能沒看過60公斤的蔡易餘。（許詠晴攝，下同）

民進黨今日下午召開中執會，會上通過高雄市提名賴瑞隆、台南市提名陳亭妃、嘉義縣提名蔡易餘參選，並在會後召開縣市長提名記者會，包括主席賴清德、秘書長徐國勇、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席。

翁章梁帶著蔡易餘站到台前時，特別用手機秀出蔡多年前的照片分享，很多人認識蔡易餘的時候，已經是一個胖胖的蔡易餘，很多人可能沒有看過，60 公斤時候的蔡易餘，他經常笑蔡易餘為何現在體重會這麼重？

翁章梁說，實際上蔡是非常深耕基層的民代，本身也沒娶老婆，他每天就是回地方，跟選民在一起，每天一早再坐高鐵北上到立院開會，所以十年累積起來，就變成了大家現在看到的蔡易餘，基本上就是一個靈活的胖子。

翁章梁指出，蔡易餘是非常有行動力的民意代表，每次嘉義發生天災，蔡就會帶著團隊去幫鄉民解決問題，相信他未來也一定是非常具有行動力的嘉義縣長，希望選民能繼續支持蔡易餘，讓蔡來領導嘉義縣未來的黃金十年。

蔡易餘致詞時則表示，翁章梁縣長這7年已經把嘉義縣改變成農工科技大縣，未來他也會以農業作為根本、以工業作為發展領頭、以科技作為引擎，以觀光作為加分題，在這四個原則下，好好的拚年底的選戰。

