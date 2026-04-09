代表英系續布局北市黨部？吳沛憶鬆口：有意願參選主委

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民進黨團副書記長、立委吳沛憶。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨2026台北市長選舉布局卡關，但近期仍傳出，熱門人選之一的民進黨立委沈伯洋已著手備戰並徵詢團隊人選，其中台北市中正萬華立委吳沛憶將被延攬為競選總幹事。對此，民進黨副書記長、立委吳沛憶今（9）日受訪時表示，目前候選人尚未底定，相關競選團隊規劃仍言之過早。

民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，由書記長范雲、副書記長吳沛憶、副幹事長陳培瑜出席，並接受媒體聯訪。

媒體詢問，有平面媒體報導沈伯洋默默備戰台北市長，並傳出曾徵詢吳沛憶擔任競選執行幹事長一事。對此，吳沛憶回應，近期確實有與沈伯洋互動，「最近有一起打籃球」，但強調目前候選人尚未確定，相關競選團隊的安排，應是在候選人出現之後才會進行的事情。

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吳沛憶同時提到，台北市黨部黨職任期將屆，未來將進行改選，她確實正在思考登記參選台北市黨部主委的可能性。她表示，過去在擔任立委之前，曾與台北市議會黨團議員並肩作戰，也期待未來市黨部能更加年輕化，並成為社會各界與民進黨溝通的重要平台。

她指出，作為首都，台北市黨部在市長選舉中扮演關鍵角色，不僅涉及空戰與陸戰的整體布局，也關係到基層經營與市民認同的爭取。未來無論由誰擔任市黨部主委或市長候選人，競選總部、市黨部及議員團隊之間的整合運作，將是勝選的重要關鍵。

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