代表藍白合角逐新竹市長連任？ 高虹安全說了

高虹安表示，先專心回到市政工作，之後再陸續向黃國昌、鄭麗文拜會致意。（圖：臉書）

新竹市長高虹安在貪污罪二審逆轉無罪、改依偽造文書罪判刑6月後，今天（18日）一早於上午8時30分回到市府恢復上班，對於外界關注新竹市被視為藍白整合的首站、以及是否規畫投入明年連任，她受訪時表示，相關安排仍需在拜會國民黨與民眾黨兩位主席後，才會進一步做出更明確的說明。

高虹安復職後首個公開行程為消防形象月曆發表記者會，她在接受媒體聯訪時，談到2026縣市長選舉藍白合作布局，民眾黨主席黃國昌日前指出，由高虹安代表在野陣營角逐連任幾乎已成定局；國民黨方面也表態尊重「現任優先」原則，直言新竹市長人選將禮讓民眾黨。媒體再度追問是否確定續拚連任，高虹安則回應，將先專心回到市政工作，之後再陸續向包括黃國昌與鄭麗文在內的兩黨主席拜會致意。

另高虹安也提到，停職期間歷經一次大罷免，如今順利復職，不管是對國民黨、民眾黨及兩位主席與許多同志在這段時間給予的支持、關心與鼓勵，心中都是滿滿感謝。至於未來政治規畫，她強調，會先完成與兩黨主席的會面後，會再對外提出更完整、具體的決定。

民進黨方面，新竹市黨部主委、議員施乃如則回應2026年新竹市長選舉，地方與中央將推出最適合的人選，「新竹隊」也將全力以赴，團結爭取市民的認同與支持。