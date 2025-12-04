代表賴參加「全球青年領袖之路」 何志偉：大家都在討論濱崎步

「全球青年領袖之路」成果展昨（3）日舉行，期間現場聚集政府機關、大專院校、NGO與企業夥伴，總統府副秘書長何志偉也出席相關活動，他事後透露，當時大家討論最熱烈的話題，還是日本天后濱崎步。

何志偉昨天在臉書發文表示，自己代表總統賴清德參加「全球青年領袖之路」成果展，結果到了現場，大家討論最熱烈的還是濱崎步，因為這真的是2025年最大條的新聞之一。他指出，對於濱崎步獨步全球的「萬人響應，一人到場」演唱會，自己到現在還在震撼當中，其「我可以被阻擋，但我不會屈服」的精神，就是台灣在國際上活生生的寫照，「我們面對打壓無所不在，但我們靠的是實力硬撐出一條路」。

廣告 廣告

何志偉提到，感謝世台基金會、僑委會、教育部，一路把台灣青年推出去、把世界帶進來，世台基金會「真的很強」，還邀請自己去美國紐約大都會隊主場開球，但自己始終認為，外交不是政府單打獨鬥，是民間一起打的團隊賽，所以自己向他們推薦101董事長賈永婕和民進黨立委郭昱晴，要讓世界看到更多元、更文化、更有溫度的台灣。

「最後活動大成功！證明台灣的能見度不是一個人撐起來的，而是大家一起，把台灣推向世界舞台」，何志偉指出，當天發表的三位代表：陳奕汝、江翊潔、陳妮妮，不只走出去，是走進聯合國、走進國際現場，每一次舉手、每一段發言，都在替台灣發光，「國際事務不是離台灣很遠，它就在你們的企劃、紀錄、故事裡，你們不是在參與國際，是正在形塑台灣的未來長什麼樣子，因為有你們台灣被看見了」。

【看原文連結】