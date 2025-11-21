代言期滿繼續賣！謝金燕怒告廠商 一審獲賠260萬

藝人謝金燕簽約代言染髮劑產品衍生訴訟糾紛，去年（2024年）合約期滿，廠商仍續用她肖像代言銷售，產品還賣到非約定代言地區。謝金燕和經紀公司因此決定提告，今（21）日台北地院判廠商須賠260萬元，全案仍可上訴。

謝金燕去年在臉書發文控訴染髮劑廠商，指出合約期滿後廠商仍續用她肖像代言銷售，產品還賣到非約定代言的馬來西亞地區，讓她氣到在臉書發文，「你這樣的行爲對的起合法做事的人嗎」，因此提告廠商侵害肖像權、索賠共1090萬元。

廠商則主張謝金燕未履約完畢，向謝金燕反求償企圖相互抵銷，台北地院認為廠商主張無理由，判廠商須賠260萬元，全案仍可上訴。

