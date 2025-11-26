代言購物節被綠營罵翻 盧秀燕：不會因為抹黑就不做

市長盧秀燕表示，首長就是城市代言人。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部長陳世凱與藝人沈文程拍70歲要換照的廣告讓人印象深刻，國民黨議員陳成添今天在市議會表示，他覺得很好，但是市長盧秀燕為購物節代言，卻遭到批評，非常不合理；盧秀燕表示，首長就是一個城市的代言人，這段時間的打擊，有別的政治想法無可厚非，但她應該做的事要做，有人要故意打擊抹黑，讓她不敢做，但不會因為這樣不敢做。

市議員陳成添今天在市議會指出，總統賴清德為鳳梨代言，而交通部長陳世凱近來跟藝人沈文程拍換照年齡下降到70歲，他覺得很好，陳世凱為交通政策代言是很好宣傳方式，但是盧秀燕為購物節宣傳，卻遭到民進黨強烈抨擊，根本就是雙標。

廣告

盧秀燕表示，首長就是代言人，因此挺身而出來代言，交通部長陳世凱出來宣傳，能見度上來，大家都注意到駕駛年齡下修到70歲，總統就是國家代表人。

盧秀燕指出，她的職責就是幫城市拼經濟，她就是城市代言人，不會懈怠，但不會代言而代言，如購物節7年來代言人都不同，第一階段找藝人，是為了求知名度，第二階段找商圈、里長，是求普及性，第三階段就是找外國使節，就是國際化，去年、今年就十位使節協助代言，很多中央跟地方都在問如何做到找到使節來代言。

盧秀燕強調，物價節節上漲，拼經濟、拼民生最重要，7年前推購物節，當時議員罵聲連連，沒有信心，但現在每一個議員爭取，物調券也是一樣，可見有效才爭取，其他縣市也跟進，該做的事會做，會幫台中拼經濟。

