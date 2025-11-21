代言逾期還放在架上賣！謝金燕怒告廠商「侵害肖像」 一審獲賠260萬
藝人「姐姐」謝金燕去年罕見在臉書動怒，指控美髮品牌「卡氛KAFEN」逾期下架代言廣告，還把代言商品賣到非代言地區，導致其他廠商要把她真正代言的商品延後上架，損失龐大收益。卡氛雖然發聲明道歉，但還是止不住謝金燕怒火，遭提告求償千萬。台北地院認定，廠商侵害謝金燕肖像權，須賠償100萬元，另違約導致其所屬公司損失利益，要賠160萬元。可上訴。
謝金燕和所屬經紀公司「一直打不倒」主張，他們前（2023）年與台灣寶樂公司簽約，議定謝金燕擔任對方旗下產品「卡氛KAFEN何首烏染髮劑」的廣告代言人，並拍攝電視廣告影片與平面照片。沒想到，合約到期好幾個月，台灣寶樂還沒把代言影片和照片全部撤下，甚至將放有謝金燕肖像的商品，賣到非約定代言的馬來西亞去，明顯違約。
謝金燕也透過公司指控，去（2024）年事發後，台灣寶樂放任執行長林凱泰，開線上直播散布不實言論。他當時說，「去年請姐姐來，我花了1、2億有沒有？」、「花2、3億砸在她身上，她還告我」、「花2、3億還被告」、「他媽的叫我一個月換代言貼，時間是很閒吼？」導致不知情的人誤以為，謝金燕仗著演藝事業地位，收取數億元高額報酬，卻「忘恩負義」、「不通人情」、「坑殺合作廠商」，只給合作廠商一個月下架原代言商品，嚴重影響謝金燕名譽。
針對違約部分，一直打不倒向台灣寶樂請求840萬元，謝金燕則請求肖像權損害賠償250萬元；另針對林凱泰直播部分，謝金燕主張台灣寶樂和林凱泰共同侵害其名譽權，必須連帶給付損害賠償250萬元，並且在三大報（中國時報、自由時報、聯合報）全國頭版、卡氛臉書粉絲專頁和官方網站刊登「澄清啟事」。
不過，北院今年10/22開庭時，台灣寶樂主張，公司在合約中委任一直打不倒拍攝宣傳影片，一直打不倒委由謝金燕完成，但經過公司人員多次提醒，謝金燕仍然沒有在約定期限內拍攝並交付第4支廣告影片，導致他們必須另外刊登廣告，平白損失3385萬餘元，還喪失3033萬餘元的經濟利益，希望法院將他們的損失，與謝金燕的請求相互抵銷。
但謝金燕和所屬公司是反控對方「灌水」，指出台灣寶樂部分支出，根本就是因為刊登沒有實益的廣告，才受到損害。律師還翻出照片，表示對方委刊的廣告，大多數是平面海報，甚至有廣播錄音，全都跟影片無關。況且，這些行銷費用連500萬都不到，內容大多也都用單圖，從頭到尾與所謂第4支影片無關。
北院審理後認為，台灣寶樂未及時撤除代言商品，確實違約，判台灣寶樂賠償一直打不倒160萬元經濟利益損害。此外，台灣寶樂未全數撤除並回收下架代言商品，任由通路商繼續使用謝金燕的肖像，導致外人產生不當聯結，誤以為謝金燕仍繼續為卡氛商品代言，且是馬來西亞地區的代言人，已侵害謝金燕的肖像權，因而判賠100萬元。
至於謝金燕主張林凱泰侵害其名譽，法院認為，林凱泰的言論不足以貶損謝金燕個人在社會上的評價，因此駁回這部分請求。台灣寶樂關於抵銷部分的主張，也沒有被法院採納。本案可上訴。
