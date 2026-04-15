代訂位平台拿錢不辦事 連高市府局處都受害

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▲林智鴻強調，面對這種結合平台技術、跨境營運與資訊落差的新型態風險，政府有必要朝涉詐、冒用名義與數位交易安全等面向全面檢視。（圖／市議員林智鴻辦公室提供）

[NOWNEWS今日新聞] 高市議員林智鴻今（15）踢爆，從去年開始，宣稱可以代訂各地知名餐廳的「Autoreserve」網站，屢遭消費者指控，收了代辦費甚至預付餐費，按時赴餐廳卻被告知與該網站無合作，且退費、求償無門，許多餐廳不勝其擾。他呼籲市府應依檢視相關行為是否為詐騙，若是，就應依「反詐條例」規定，要求中央封網，盤點受害消費者與商家「研議跨國團訟可能性」。

林智鴻指出，全台灣共有84,233家餐廳「被」該平台合作，光高雄就有9,817家，從連鎖料理、五星級飯店到社區型小吃店「無所不包」，連文化局、青年局轄下場館都「被合作」，如此冒用名義、拿錢不辦事，甚至以此蒐集個人信用卡資訊，已遠超出消費爭議的程度。他呼籲行國處、法制局應依檢視相關行為是否為詐騙，若是，就應依「反詐條例」規定，要求中央封網，盤點受害消費者與商家「研議跨國團訟可能性」，此外，鑑於AI詐騙手法層出不窮，資訊處應協助有關單位建立「線上反詐巡弋機制」，不要每次只能等到有人被騙才亡羊補牢。

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林智鴻認為，這類爭議早已不是零星個案，早在去年底，台北市法務局就曾針對境外餐廳訂位平台 AutoReserve 發出消費警訊，包括台北、高雄等地飯店餐廳，也陸續發出公告，提醒消費者不要透過 AutoReserve 訂位，顯示問題已從單純的訂位糾紛，擴大成「平台未經授權刊載資訊、消費者付款卻無法履約、店家與消費者雙方同受害」的系統性風險。但全台目前真正錄案的相關消費爭議申訴卻只有2件，分別為新北、台南各1件，顯示面對非設於國內的平台業者，受害者獨自面對「尚可承受」之損失，大多選擇息事寧人。

林智鴻表示，這種手法最可怕之處，在於平台表面上是「代訂服務」，實際上卻是利用消費者對知名餐廳、熱門場館的信任，以及Google商家頁面、搜尋結果中的連結誤導，讓民眾誤以為是正式合作窗口，進一步支付代辦費、訂金，甚至留下信用卡資料與個資。一旦消費者付款後才發現訂位根本不存在，往往已經陷入跨境申訴困難、退款流程冗長、責任主體難以釐清的困境而店家端則還得額外面對錯誤訂位、資訊不實、電話干擾與商譽受損等問題，形同被冒名做生意、還要替平台收爛攤子。

經他了解，連文化局轄下「高雄市立歷史博物館」、「高雄流行音樂中心」，以及青年局轄下「 Pinway駁二八號倉庫」，全都被登載在這網站上「還有訂位服務」，擺明就是要假借名義，誤導不明究理的全球消費者或觀光客，市府不能再等閒視之。

林智鴻強調，面對這種結合平台技術、跨境營運與資訊落差的新型態風險，政府不能再用傳統消費糾紛思維消極因應。若平台明知未獲授權，仍大量使用餐廳、場館名稱招攬交易，並持續向消費者收費，甚至涉入信用卡與個資蒐集，就有必要朝涉詐、冒用名義與數位交易安全等面向全面檢視。

高市府除應協助受害店家與消費者蒐證、彙整案例，若確認涉及違法，應與中央研議封網、下架、跨國交涉及團體求償機制，此外，也應建立更主動的線上巡查與通報機制，針對假冒合作、偽裝官方入口、疑似AI自動化詐騙等樣態及早示警，別讓市民活在數位風險中，進而增加對新科技的恐懼與不信任。

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