代訂位平台爆冒名亂象 林智鴻：涉詐疑慮高、籲中央封網止血

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針對代訂位平台衍生的消費爭議持續擴大，高雄市議員林智鴻15日指出，境外訂位網站AutoReserve涉嫌未經授權使用餐廳與場館名義，向消費者收取代辦費甚至預付餐費，卻未實際完成訂位服務，不僅民眾受害，連店家與政府場館也遭冒名利用，問題已非單純消費糾紛，恐涉及詐騙行為。

↑圖說：林智鴻揭露，宣稱可以代訂各地知名餐廳的網站屢遭消費者指控。（圖片來源：林智鴻辦公室提供）

林智鴻揭露，該平台號稱可代訂全台多達8萬餘家餐廳，其中高雄市就有近萬家業者「被合作」，涵蓋連鎖品牌、星級飯店至在地小吃店，範圍廣泛。他進一步指出，包含高雄市立歷史博物館、高雄流行音樂中心及Pinway駁二八號倉庫等市府轄下場館，也遭該平台標示為可預約場域，顯示冒用情形已擴及公部門。

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據了解，此類爭議自去年起陸續浮現，消費者透過平台完成付款後，實際到場卻發現餐廳並未接獲任何訂位資訊，後續退費與求償困難重重。林智鴻指出，早在去年底，台北市政府法務單位即曾對該平台發布消費警訊，多家飯店與餐廳亦主動公告澄清未與平台合作，顯示問題已從個案演變為結構性風險。然而目前全台正式申訴案件仍屈指可數，推測多數受害者因金額尚可承受，加上跨境申訴困難，選擇自行吸收損失。

↑圖說：林智鴻呼籲法制局、行國處應依檢視相關行為是否為詐騙，並依相關規定採取行動。（圖片來源：林智鴻辦公室提供）

林智鴻分析，該平台以「代訂服務」為名，實則利用消費者對知名餐廳與熱門場館的信任，透過搜尋引擎與商家頁面連結誤導民眾，讓人誤認為官方合作窗口，進而支付費用並提供信用卡與個資。一旦發現訂位不存在，消費者往往面臨跨境求償不易、退款程序冗長及責任歸屬不明等困境；另一方面，店家也需承擔錯誤訂位、來電干擾及商譽受損等後果。

對此，林智鴻呼籲市府與中央應正視新型態數位風險，要求相關單位檢視是否涉及詐騙及冒用名義，若確認違法，應依規定研議封網與下架措施，並盤點受害案例，評估跨國團體訴訟可能性。同時，他也建議建立更主動的線上反詐巡查與通報機制，針對假冒合作、偽裝官方入口及AI衍生詐騙樣態提前示警，避免民眾在資訊不對等下持續受害。

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