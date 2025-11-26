代訓美勞工 台對美投資將低於日韓

華航董事會26日通過購機案，將斥資新台幣約2460億元，購買10架客機、6架貨機，其中波音囊括約1800億元，是最大贏家。華航客機示意圖。（本報資料照片）

路透26日報導，多位知情人士透露，美國與台灣正就一項投資協議展開密集談判，內容可能要求台灣協助培訓美國勞工，以換取關稅減免。知情人士透露，相比韓日已承諾的巨額投資，台灣規模預料較小，但協議可能要求企業輸出技術與人力，並協助美方建設科技園區取代。

行政院長卓榮泰昨日在工商協進會早餐會時，也透露台美關稅談判已經完成技術性磋商，待完成書面文件交換後，將進入總結會議。

根據路透報導，一位消息人士表示，台灣對美承諾的投資規模將低於主要競爭者。韓國與日本已分別承諾3500億與5500億美元的投資，美方同意將兩國關稅從25％調降至15％。台灣版協議尚未敲定，但可能包含協助美方建設科技園區基礎設施，以引入台灣的整合供應鏈與管理園區的經驗。

根據以上安排，包括台積電等台灣企業向美國輸出資金與人力，擴大在美業務，並協助訓練美國本地勞工。

川普上周在美沙投資論壇上坦承，他歡迎外國技術勞工赴美培訓美國人，他高調宣示，美國將與「台灣朋友」合作打造大型晶片工廠，並希望在未來掌握全球40％至50％的電腦晶片市占。

台積電則拒絕回應前述談判。不過，該公司在美國建廠困難眾所皆知。執行長魏哲家曾說，在亞利桑那州建置先進工廠所需時間至少為台灣的2倍，主因之一就是缺乏熟練工人。

在投資與加強採購美國農產品之外，華航董事會26日通過購機案，包括增購5架A350-1000客機、5架777-9客機、4架777-8F貨機、2架777F貨機，交易總金額不逾78.52億美元，約合新台幣2460億元。這波華航史上最大的購機案，由波音囊括約56億美元訂單，近新台幣1800億元，是最大贏家。

由於正值台美關稅談判關鍵時刻，華航此時敲定購機金額，又以波音為大宗，也被視為對美採購一環。航空業界認為，將採購客機、軍機計入對美採購，相當常見，華航具有官股背景，配合政策下單給波音也很正常，只要波音能如期交機，對華航都是好事一樁。