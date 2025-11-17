代誌大條！土庫鳳山寺虎爺公發爐 原來信眾供品用這個～

▲信眾用貓咪罐頭祭拜，讓虎爺突然發爐！

祭拜虎爺宜以「虎爺專用」祭品為主 寵物護佑事蹟再添一筆！

【記者 劉春生／雲林 報導】主祀廣澤尊王的雲林土庫鳳山寺虎爺公，一向以守護幼兒與毛小孩聞名，長年流傳許多感應故事，包括解救重病寵物、替毛孩收驚、護佑孩童平安等。隨著現代家庭以毛小孩為核心的「頂客族」比例增加，虎爺公的護佑也更貼近民間需求，雲林土庫鳳山寺虎爺公相關神蹟屢受信眾口碑傳頌。

近日土庫鳳山寺虎爺公寺內發生一則溫馨事件。虎爺公日前突然發爐，廟方工作人員察覺異象，第一時間上前請示神意，詢問是否有重大指示？經連續擲筊確定，原來是有信眾熱心敬獻，但獻品是「貓罐頭」給虎爺公。

廣告 廣告

▲其實鹹鴨蛋是祭拜虎爺的最佳供品。

廟方經進一步請示，虎爺公以連連聖筊回應，一方面感謝信眾的用心，但也指示：祂是「老虎」，並非「貓咪」，供品仍宜以適合虎爺的方式準備獻品。虎爺公亦明確指示，平時以三柱清香虔心參拜即可；若信眾欲特別準備供品，則以「虎爺錢、鴨蛋、雞蛋、鮪魚罐頭」最為恰當。

土庫鳳山寺虎爺公廟方表示，上述供品祭拜後經虎爺公加持，亦可帶回家食用，象徵「吃平安、添福氣」，也是長年流傳的傳統習俗。

土庫鳳山寺也提醒，虎爺公與信眾的互動往往真摯而親切，此次發爐事件更展現其慈悲與幽默。廟方歡迎民眾於參拜時以誠心為主，簡單、合宜的供品即可。（照片記者劉春生拍攝）

▲主祀廣澤尊王的雲林土庫鳳山寺虎爺公，以守護幼兒與毛小孩聞名遐邇。