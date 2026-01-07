代課老師…逼8歲童「跑100圈操場」稱開玩笑！下場曝

記者簡榮良／台南報導

別人的孩子死不完？台市區安平區一所國小陳姓體育代課老師，氣不過8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求跑100圈操場，周童邊跑邊哭，直到8圈半才停下，遭診斷「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，市府裁罰陳師6萬元，他不服提告主張只是「開玩笑」，不是處罰或體罰，理由法官不採信，駁回告訴。

國小陳姓體育代課老師，因8歲周姓男童上課時與同學嬉鬧，要求跑100圈操場，周童邊跑邊哭，直到8圈半才停下，遭診斷「過度運動雙下肢肌肉拉傷」。（示意圖／資料照）

判決指出，台南安平區一所國小陳姓體育代課老師前年5月3日要求周童跑100圈操場、一起嬉鬧的5圈；周童跑了2圈後知道身體負荷不了詢問陳師能否放過，卻還是被回跑100圈，他邊哭邊跑，直到8圈半才停下，就醫診斷為「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，父母通報校安。市府調查後，依兒童及少年福利與權益保障法裁罰6萬元。

廣告 廣告

然而，陳師主張，自己是第一次帶該班，上課時同學嬉鬧起哄，所謂的100圈只是開玩笑的口吻，並非處罰，第一時間有將周童帶回關心，沒置之不理或違反教師義務。認為社會局裁罰前沒給他充分陳述意見，請求撤銷裁處。

根據調查，陳師口頭上確實說出跑100圈，足以讓周童聽令苦撐，陳師不理會其他同學提醒，還說「先不要管他」。（示意圖／資料照）

社會局則反駁，周童體格瘦小、身心發展未成熟。根據調查，陳師口頭上確實說出跑100圈，足以讓周童聽令苦撐，陳師不理會其他同學提醒，還說「先不要管他」。法官勘驗監視器，認定周童與陳師交談後繼續跑步，陳師也不否認說過100圈，不能以自認玩笑卸責。

法官認為，陳師未考量年幼學童難分辨玩笑與指令，也未即刻制止，害人受傷，已符合對兒童不正當行為要件，社會局裁處前已通知陳師陳述意見，因此維持法定最低額6萬元罰鍰，駁回告訴。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

F-16墜機1700英呎「夜航2殺手」曝光！空軍哽咽：辛柏毅該做的都做了

畢旅門檻要9成同意…結果僅8成1「胎死腹中」不辦了！屏東女中回應了

虱目魚「剖死10hrs」屍跳…里長嚇念祝禱文、放生：別再投胎！真相曝光

加油站車洗一半…高雄49歲男突OHCA躺車內！員工開門嚇壞

