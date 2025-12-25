代謝亮紅燈！營養師教你這樣做重啟身體

示意圖。（圖：Canva）

最近是不是也有這種感覺——明明還不到「代謝變慢」的年紀，身體卻愈來愈不給力？吃得一樣卻更容易胖、以前不會累現在一下就虛，連皮膚、頭髮、排便、手腳冰冷都默默出現，營養師高敏敏指出，這些其實都是代謝正在變慢的訊號，不是你變懶，而是身體在示警。一起來看看哪些常被忽略的代謝紅燈，以及如何替身體重新按下「啟動鍵」。





高敏敏列出代謝變慢的8大警訊，1.體重難下降：代謝變慢時，身體每天消耗的熱量會下降，同樣的飲食量，反而更容易把熱量轉成脂肪囤積；2.容易疲累：能量代謝效率差，身體產能不足，就很容易覺得累，大腦也因供能不足，出現昏沉、無力、注意力下降；3.手腳冰冷：代謝下降會讓循環變弱，血液比較難送到四肢，不只是氣溫問題，就算穿得多也常覺得冰冰的；4.頭髮掉多、變細軟：當代謝變慢，身體會把能量優先留給心臟與腦部，頭皮與毛囊就會變成「次要供應」，容易掉髮變細。

高敏敏續指，5.容易便秘：腸道蠕動的速度會因代謝下降而變慢，排便不順，甚至兩三天上一次都可能變成常態；6.肌肉量下降，肌肉是身體最重要的「代謝引擎」，當肌肉不足時 基礎代謝率會大幅下降，身體整天更省油；7.膚況變差：代謝能力下降會讓皮膚修復速度變慢，再加上荷爾蒙更容易波動，毛孔粗糙、暗沉、痘痘更明顯；8.容易水腫：代謝低下也會影響身體的水分循環，下半身浮腫、早上腫臉，晚上更腫，都是常見情況。





高敏敏表示，代謝變慢的常見原因包括肌肉量不足，肌肉是消耗熱量最多的組織，肌肉越少、代謝越低，長期缺乏活動或不做力量訓練，很容易讓肌肉越用越少；睡眠不足也會打亂瘦體素與飽足素，讓身體更容易囤脂，同時也讓代謝節律混亂，身體處於「慢速模式」；壓力太大也是其中原因，壓力荷爾蒙皮質醇上升，會讓脂肪更容易堆在腹部，同時也干擾睡眠、食慾與能量調節，代謝自然越來越差；飲食不均衡，蛋白質吃太少，或總是高糖、高油、高加工，會讓代謝效率下降，身體更容易累積脂肪；甲狀腺功能低下，甲狀腺負責控制全身代謝，一旦功能偏低，體溫、能量、消耗速度都會下降，是很常見的醫學原因；年紀開始微微上升，從30歲開始，基礎代謝每十年會自然下降約2–3%，如果飲食或活動量沒有跟著調整 更容易感受到體質變化；久坐缺乏活動，整天坐著，連基礎熱量消耗都跟著往下降，久坐讓肌肉不使用更萎縮，代謝會一路往下走。





高敏敏建議，想要提升代謝，可以每餐補足蛋白質，蛋白質能幫助維持肌肉量，是代謝的核心基礎，三餐都要有蛋白質，身體才不會越吃越無力；也可選高纖原型食物，高纖與天然食物能穩定血糖，避免能量忽高忽低，也能改善腸道環境，讓代謝運作更順暢。此外，水分攝取要足夠，缺水會讓循環變慢，代謝也會跟著卡住，喝足水能幫助身體排廢物，也能提高熱量消耗，也要避免極端式節食，吃太少身體會進入保守模式，本能減少代謝，越節食、代謝越慢，反而更容易變胖。





高敏敏也說，力量訓練是提升代謝最有效的方法，可以每週固定做重訓，也可以每天多走路，步數越多，日常活動量越高，即使沒有運動，也能提升代謝和循環；也要維持規律睡眠，睡好了，身體的代謝節律才會正常，荷爾蒙穩定，身體自然不會進入慢速模式；而壓力太高會促進脂肪囤積，特別在腹部，適度放鬆心情、降低壓力，放鬆能降低皮質醇，讓代謝回到穩定狀態。





高敏敏強調，只要養成正確飲食和生活習慣，身體真的會慢慢回到輕盈又順的狀態，若覺得最近真的覺得身體卡住，可以試試以上這些方法，一起讓身體重新啟動。



