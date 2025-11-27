代謝健康新革命！從魚油到功能飲 新一代脂質科技讓DHA吸收率更高

瑞典植物油與功能脂質科技公司AKK推出新技術AkoVita OptiSyn，於2025年亞洲成長高峰會（Growth Asia Summit）上展示含有AkoVita OptiSyn的功能性飲品。（圖片來源：NutraIngredients）

撰文＝編輯部

在全球對代謝症候群與肥胖風險高度關注的此刻，瑞典植物油與功能性脂質科技公司AAK推出全新營養技術AkoVita OptiSyn，以專利比例結合DHA（二十二碳六烯酸）與磷脂醯膽鹼（Phosphatidylcholine, PC），宣稱能讓DHA更有效地整合進脂肪細胞膜中發揮作用。

AAK指出，這項技術可使DHA在脂肪細胞膜中的含量提升高達150％（細胞模型實驗結果），代表吸收與利用效率的大幅突破，可能改寫傳統魚油與藻油的效能格局，為全球代謝與免疫健康市場帶來新解方。

肥胖只是表象 31％人口受代謝症候群影響

根據世界衛生組織（WHO）2022年報告，全球約每8人就有1人肥胖，並有高達25億名成年人體重過重。更令人警覺的是，依不同診斷標準估計，全球已有12.5～31.4％的人口正處於代謝症候群或糖尿病前期。

代謝症候群被形容為「慢性健康陷阱」——脂肪過多會擾亂葡萄糖與脂質代謝，增加第二型糖尿病、心血管疾病與中風風險。同時，脂肪還會誘發低度慢性發炎，使免疫系統長期處於警戒狀態，形成「發炎－代謝失衡」的惡性循環。

吸收容易、利用難 脂膜整合強化技術打通關鍵瓶頸

雖然DHA早被證實有助調節發炎反應、提升胰島素敏感性與抑制脂肪堆積，但問題在於「吸收後能否真正進入細胞」。北卡羅來納州立大學獸醫學院教授Theo van Kempen指出：「DHA對肥胖與代謝症候群具有顯著效果，但關鍵在於如何讓它進入細胞膜。只有當DHA整合進細胞膜後，人體才能合成消退素（resolvins）與保護素（protectins）等抗發炎介質。」

AkoVita OptiSyn採用AAK自研的『脂膜整合強化技術（Membrane Integration Enhancement）』，模擬細胞膜的天然脂質結構，讓DHA與磷脂醯膽鹼協同作用，促進其在腸道的吸收、血液中的運輸，以及最終整合至脂肪細胞膜的效率。

改變「吃多不如吸收多」的營養觀

AAK認為，營養科技的未來不在於「增加劑量」，而在於「提升利用率」。AAK商業產品經理Isabela Prado表示：「AkoVita OptiSyn的出現讓我們能在不增加DHA攝取量的前提下，讓人體吸收到更多、更有效的DHA。這將為營養與功能食品帶來新時代。」

公司計畫將此技術導入多種產品形式，從即飲型功能飲、營養補充粉末到腸內營養配方皆可應用，並已開發兩款產品原型──燕麥基巧克力飲與腸內營養飲，於2025年亞洲健康食品成長高峰會首次亮相。

代謝健康新藍海 植物油專家跨入功能營養科技

AAK表示，AkoVita OptiSyn隸屬於公司旗下的AkoVita系列，專注於代謝、免疫與細胞健康領域。身為擁有逾百年歷史的植物油與脂質專家，AAK以品牌理念「Making Better Happen（讓更好發生）」為核心，從永續供應鏈到科學創新全面轉型。

AAK全球營養副總裁指出，亞洲市場代謝健康議題快速升溫，這讓AkoVita OptiSyn的推出不僅是產品升級，更是一場面向全球健康挑戰的科技回應。「我們相信，未來的營養，不僅是補充，更是調控與激活人體潛能。」

審稿編輯：林玉婷

