代謝異常脂肪肝增心血管疾病、肝癌風險
三十四歲房仲許先生，工作性質屬於高壓責任制，三餐不規律且頻繁應酬，半年內體重從五十六公斤增加至近八十公斤；一次捐血遭拒，意外發現肝指數異常，進一步確診代謝異常脂肪肝炎。這起個案提醒，外表看似健康的青壯年，也可能因體重快速增加、三餐不規律、頻繁應酬與代謝異常，讓脂肪肝悄悄進展為更高風險的脂肪肝炎。
台灣肝臟研究學會余明隆會長說明，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每三人就有一人受影響；值得注意的是，核心勞動力族群也成為重災區，三十至五十歲族群近四成有脂肪肝，顯示脂肪肝不只是中高齡問題，也正威脅職場青壯年的健康。
余明隆會長提醒，代謝異常脂肪肝患者若進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加心血管疾病與肝癌風險。研究發現，約二成肝癌患者肇因與脂肪肝有關，也可能減少平均餘命約四年；且代謝異常脂肪肝炎患者死因七成與心血管疾病相關，凸顯脂肪肝的代謝風險不容忽視。
為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用AI運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數或掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。
義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任也提醒，對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險。隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。
其他人也在看
46歲男教師血小板異常 就醫驚揪「肝硬化」危機
【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名46歲壯男，本身是B肝帶原者，同時合併重度脂肪肝、高血脂、痛風與肥胖症狀，近半年定期回診追蹤檢查，發現負責凝血功能的血小板異常。衛生福利部臺中醫院肝膽腸胃科吳明駿醫師進一步追蹤，發現患者出現重度脂肪肝合併肝臟纖維化，屬於「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）」，經藥物、減重與飲食控制，半年後成功逆轉肝纖維化，血小板數量也恢復正常，及時解除肝硬化甚至肝癌危機。 代謝功能障礙相關脂肪性肝炎 已造成肝纖維化 吳明駿醫師指出，該壯男擔任教職，雖為B肝帶原者，但病毒量極低且肝指數正常，原以為肝臟健康無虞。未料近半年體檢發現血小板數量持續下滑，降至11萬/ul（正常值為15-40萬），進一步檢查，才發現體內的「脂肪肝」已造成肝纖維化，如不積極治療，恐會有肝硬化、甚至肝癌危險。 吳明駿醫師表示，患者身高185公分、體重110公斤，就醫時，B肝病毒量（63 IU/mL）與肝指數均處於安全範圍，但血小板低下的異常警訊讓他不敢輕忽。經肝纖維化掃描檢查，確認患者出現嚴重的脂肪肝與高度肝纖維化，確診為「代謝功能障礙相關脂肪性肝炎」。 脂肪肝「個人化治療」減重、飲控逆轉肝纖維
不是含糖飲！研究曝「日喝一杯這飲品」增10種癌症風險、還肝硬化
健康資訊普及，含糖飲料的危害為人熟悉，但食安專家韋恩（楊世煒）表示，有843篇研究證實，每天一杯酒會提高10種癌症風險，且增加肝硬化、慢性肝病、胰臟癌、下呼吸道感染和結核病的發生機率。
芥菜+1物是感冒救星？神奇配方靠中醫師解密！邏輯很通但有「1條件」
過年拒吃的長年菜，它竟是感冒救星？還要加上一種尋常食物一起吃，就變成治感冒神物，你相信嗎？吃感冒藥已經吃到很煩的上班族，或許也可嘗試看看，有機會讓辦公室少一點咳嗽聲。本文請中醫師解密，把這個市井「神話
不是蔥薑蒜！「這香料」能降血糖、血脂、抗發炎、還瘦腰
烤肉串等食物中有時會出現孜然，醫師張家銘表示，烤肉常用的香料，近來被科學家發現，它可以降低血糖、三酸甘油酯、提高高密度膽固醇(好膽固醇)、減少腰圍。這顯示，它可以改善人體的代謝系統健康。
搖到休克送醫！28歲女脾臟碎成血豆腐險喪命 醫曝出現3症狀快送醫
不少人想瘦，特意購買網紅推薦的瘦身器材，中國近日一名28歲女子王彤（化名）就因飯後不久，使用「加重型呼拉圈」差點送命！脾臟破裂合併大量內出血，腹腔積血高達1000毫升，陷入失血性休克，所幸經過醫療團隊搶救，「不得不切除碎裂如豆腐的脾臟，才順利保住一命。
身體早有警訊卻常被忽略，醫揭：疲勞、體重變化恐是重大疾病前兆
近期社會關注多起健康事件，也讓許多人開始反思：「為什麼有些人平時看起來健康，卻在短時間內出現重大健康問題？」 對此，林美秀醫師指出，民眾最常見的健康誤解之一，就是將「沒有明顯不舒服」等同於「身體沒有問題」。事實上，部分血液疾病、免疫系統疾病，甚至某些癌症，在早期階段往往沒有明顯症狀，只會以極為細微的身體變化呈現。 身體早已發出訊號，卻常被當成疲勞或壓力林美秀表示，臨床上經常發現，許多患者在確診後回溯病程，才意識到數週甚至數月前，身體早已出現異常徵兆，只是當時未加以重視。 常見早期變化包括：* 容易疲勞、體力明顯下降* 食慾改變* 不明原因體重減輕* 容易感冒或反覆感染* 精神狀態變差 然而，這些症狀單獨出現時並不具特異性，常被誤認為是工作壓力、睡眠不足或年齡增長所致。 林美秀醫師提醒：「如果這些狀況持續數週甚至數個月，就不應單純歸因於疲勞，而應進一步檢查原因。」 血液疾病更難察覺，早期症狀常被忽略林美秀醫師指出，血液系統負責全身運作，相關疾病初期往往沒有明確疼痛或局部症狀，因此更容易被忽略。 可能的早期表現包括：* 持續疲倦* 臉色蒼白* 容易瘀青或出血* 反覆感染* 淋巴結腫大 由於
傅子純罹急性血癌如「奪命閃電戰」 醫曝：上周聚餐、下周送ICU
曾演出《新兵日記》的藝人傅子純7日在家中突然失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治，得年46歲。急診醫師初步研判死因為急性血癌，消息傳出後震驚演藝圈。為何來得如此之快？醫師黃軒指出，急性血癌在重症醫學領域被稱為「奪命閃電戰」，從「體內血球外表完全正常」到「突然爆發異常症狀」，臨床上的典型時間線僅有3至7天，最長不超過2週，要當心5大警訊。
端午粽成腎臟隱形負擔 嘉基醫師傳授腎友「聰明吃」秘訣
端午佳節將至，坊間各式粽香四溢，不論是傳統的南北部粽，或是豪華的干貝、鮑魚粽皆已提前開戰。然而，對於慢性腎臟病患者而言，這些香噴噴的肉粽恐成為讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。嘉義基督教醫院腎臟內科顏正杰醫師特別提醒，傳統粽子多為「高鹽、高油、高磷、高鉀」的集合體，若攝取過量，恐引發水腫、呼吸急促，甚至增加心律不整的風險，民眾切勿輕忽。顏正杰表示，許多民眾誤以為粽子僅是單純的糯米與配料，實則對腎臟負擔極大，一顆傳統肉粽往往包含滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，製程中更少不了醬油與沾醬調味，鈉含量相當驚人。由於腎功能不佳的患者排除鉀、磷與水分的能力較差，一旦飲食失控，不僅容易導致口渴與水腫，更可能造成血鉀飆升，嚴重時甚至引發心律不整，危害生命安全。顏正杰指出，容易被忽視的還有「隱藏版高磷危機」，粽子內常見的加工配料、蛋黃及滷製食材，其磷含量皆偏高，長期攝取過量不僅會導致骨骼病變、皮膚搔癢，還會增加心血管疾病的風險。特別是洗腎（透析）患者，若未妥善控制磷的攝取，更會使身體負擔雪上加霜。針對腎友如何安心過節，顏正杰建議，端午節並非完全不能吃粽子，關鍵在於「換個方式聰明吃」，並提出以下四大飲食原
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
水煮地瓜葉營養恐流失？醫授「1煮法」更健康！
生活中心／尤乃妍報導地瓜葉不僅是餐桌上常見的家常蔬菜，也是許多外食族快速補充營養的好選擇。胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，地瓜葉富含多酚類、維生素A、維生素C、葉酸、鈣質及花青素等營養成分，具有降血糖、抗發炎、護肝，甚至具備抗癌潛力。不過他也提醒，地瓜葉的烹調方式不同，對其營養保留程度也有明顯影響。
腎功能指數下降不一定是腎病惡化，醫揭：甲狀腺低下也可能影響eGFR
一名60多歲男性，在健康檢查中發現腎絲球過濾率（eGFR）下降至58 mL/min/1.73㎡，被判定可能為慢性腎臟病第三期，因此前往門診進一步評估。 患者本身僅有輕微疲倦與下肢水腫，尿液檢查未見紅白血球與蛋白尿，腹部超音波僅發現右腎有微小結石。然而血液檢查進一步發現甲狀腺功能低下，經治療後腎功能指數竟明顯改善。 eGFR是評估腎功能的重要指標書田診所家醫科主任醫師何一成表示，腎絲球過濾率（eGFR）是臨床評估腎功能的重要數值，主要透過血中肌酸酐濃度，結合年齡與性別計算得出。 一般分期如下：* 90以上：正常或輕度下降* 60–89：輕度異常（需合併腎損傷判定）* 30–59：慢性腎臟病第三期* 15–29：第四期* 15以下：第五期，可能需透析治療 eGFR下降不只腎臟病，甲狀腺也可能是原因何一成指出，腎功能下降最常見原因為慢性腎臟病，包括： * 糖尿病腎病變* 高血壓腎病* 慢性腎炎* 多囊腎* 腎結石或腎腫瘤 但容易被忽略的是「甲狀腺功能異常」也會影響eGFR。 當甲狀腺功能低下時，會影響腎絲球與腎小管功能，使eGFR下降；相反地，甲狀腺功能亢進則可能使eGFR上升。 腎臟與甲狀
洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍
生活中心／尤乃妍報導洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。
半夜小腿抽筋、頻尿竟「罹腎衰竭第四期」 醫師示警5睡眠症狀
白天拚勁十足，晚上躺在床上卻被身體小毛病折磨得無法入眠？許多民眾常將小腿夜間抽筋、頻尿歸咎於初老症狀或過度疲勞，然而台灣腎臟專科醫師洪永祥示警，這些睡眠期間出現的異狀，極可能是腎臟瘋狂發出的「求救訊號」。
更年期熱潮紅頻發 恐增未來20年心血管疾病風險！這樣做穩定荷爾蒙
在更年期的夜晚，許多壯世代女性都飽受「熱潮紅」所苦。醫師提醒，別輕忽這個常見的更年期症狀，它不僅影響睡眠品質，更可能增加心血管疾病的風險，建議透過荷爾蒙療法、藥物治療、生活習慣調整等方式來改善。
不用繳健保費！４縣市宣布「全額補助」年省近萬元，申請條件、上路時間一覽
台灣正式進入超高齡社會，65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20﹒06％，相當於每５人就有１位是65歲以上長者。面對人口結構的快速老化，各地方政府紛紛推出老人福利政策，除了台東、南投、苗栗外，新竹
全台190萬人吃安眠藥 健保署出手管制「3情況」不給付
台灣進入超高齡社會，健保署最新統計指出，全台每年約有190萬人使用安眠藥，其中65歲以上高齡族群就占了4成，但長期或多重使用安眠藥，可能增加跌倒與骨折機率，長期下來也有失智風險。對此，健保署將針對65
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
黃斑部病變恐致失明 亞東醫院免費篩檢守護視力
（記者陳志仁／新北報導）台灣邁入超高齡社會，視力健康成為長者生活品質的重要關鍵！亞東醫院提醒，若出現視線模糊、 […]
粽子暗藏高鉀高磷高油鹽 醫師提醒「聰明吃」原則
端午節吃粽子應景，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽，可能就是讓腎臟「超時加班」的隱形負擔。腎臟內科醫師建議患者應該要學會「換個方式聰明吃」，掌握不多吃、減少沾醬、搭配青菜等原則，加上注意飲水量與體重控
恐默默養出癌症！醫曝「7常見習慣」害發炎：往往沒症狀
現代人工作忙碌，小心一些習慣也可能養出病！營養功能醫學醫師劉博仁表示，平時愛喝含糖飲料、長期熬夜、久坐、肥胖等，都容易讓身體處於低度慢性發炎狀態，可能增加心血管、失智及部分癌症的風險。