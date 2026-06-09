代謝異常脂肪肝增心血管疾病、肝癌風險

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三十四歲房仲許先生，工作性質屬於高壓責任制，三餐不規律且頻繁應酬，半年內體重從五十六公斤增加至近八十公斤；一次捐血遭拒，意外發現肝指數異常，進一步確診代謝異常脂肪肝炎。這起個案提醒，外表看似健康的青壯年，也可能因體重快速增加、三餐不規律、頻繁應酬與代謝異常，讓脂肪肝悄悄進展為更高風險的脂肪肝炎。

台灣肝臟研究學會余明隆會長說明，台灣成人代謝異常脂肪肝盛行率已達33.3%，相當於每三人就有一人受影響；值得注意的是，核心勞動力族群也成為重災區，三十至五十歲族群近四成有脂肪肝，顯示脂肪肝不只是中高齡問題，也正威脅職場青壯年的健康。

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余明隆會長提醒，代謝異常脂肪肝患者若進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加心血管疾病與肝癌風險。研究發現，約二成肝癌患者肇因與脂肪肝有關，也可能減少平均餘命約四年；且代謝異常脂肪肝炎患者死因七成與心血管疾病相關，凸顯脂肪肝的代謝風險不容忽視。

為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用AI運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數或掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。

義大大昌醫院胃腸肝膽科葉人豪科主任也提醒，對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險。隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。